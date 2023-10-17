Может иметь трагические последствия: нашли новое негативное влияние нехватки сна для женщин

Большинство исследований сна фокусировались на серьезных его нарушениях или хронической бессоннице. Теперь ученые пришли к выводу, что даже небольшой, но длительный недосып может значительно увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Новое исследование провела команда ученых из Колумбийский университет во главе с Саней Елич. Их работа обнаружила, что умеренное, но длительное недосыпание в течение длительного времени может вызвать сердечные проблемы.

Также на тему Действительно ли жирная пища вредит вашему здоровью – спойлер: это не всегда так

Новое исследование сна

Используя случайный перекрестный дизайн, исследователи анализировали окислительный стресс и антиоксидантные реакции в эндотелиальных клетках, собранных у здоровых женщин до и после проведения объективного мониторинга сна.

Из 1000 участников ученые отобрали 35 здоровых женщин, которые обычно спят по 7 – 8 часов каждую ночь и смогли завершить 12-недельное исследование. Шесть недель они спали по своему обычному распорядку, столько же ложились спать на полтора часа позже обычного, но вставали как обычно. Качество сна исследователи проверяли с помощью наручных трекеров.

Опасность нехватки сна

Оказалось, что недосыпание, даже в легкой форме, оказывает значительное влияние на организм. Уровень окислительного стресса в эндотелиальных клетках увеличился на 78% после недолгого недосыпания. Эндотелий представляет собой монолитный слой плоских клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также полостей сердца.

Интересно, что, несмотря на заметное увеличение окислительного стресса, в эндотелиальных клетках полностью отсутствовали антиоксидантные реакции. Это указывает на то, что даже легкое недосыпание способствовало воспалению и дисфункции клеток, что является ранним признаком возможного развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти результаты делают простой и важный вывод: уход за своим здоровьем должен также включать заботу о своем сне, и каждый человек должен стремиться уделять этому отдыху достаточное внимание, чтобы поддерживать здоровье сердца и организма в целом.