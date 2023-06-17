Плохой сон может стать причиной инсульта: назвали решающий фактор

Нехватка сна, проблемы с засыпанием и другие нарушения сна могут негативно влиять на здоровье сосудистой системы. Плохой сон может повысить риск инсульта, особенно у людей младше 50 лет.

Новое исследование ученых из Виргинского университета Коммонуэлса выявило прямую связь между проблемами со сном и инсультом.

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Бессонница может повысить риск развития диабета, гипертонии, дислипидемии, и эти состояния, как следствие, могут быть фактором риска инсульта,

– отметил доктор Вендеми Савадого – один из авторов исследования.

Детали исследования

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 31 тысяч человек. Средний возраст участников составлял 61 год, а среднее время наблюдения составляло 9 лет (исследование длилось с 2002 по 2020 год).

Из всех участников ученые зафиксировали 2101 случай инсульта.

Участников исследования разделили на 9 групп для анализа на основе самостоятельной оценки симптомов бессонницы. По этой шкале каждый новый симптом увеличивал риск инсульта на 7%.

Почему это важно

! Люди, которые рассказали, что испытывали 5-6 симптомов бессонницы, имели до 51% больший риск инсульта в период исследования.

Ученые отметили, что результаты исследования, показавшие увеличенный риск для людей младше 50 лет, важны в контексте лечения пациентов с инсультом. Ведь это различие в данных может быть связано с количеством сопутствующих заболеваний, с которыми сталкиваются пожилые люди, а также с восприятием своего здоровья у молодых людей.

Частота инсультов увеличивается с возрастом, также растет частота жалоб на бессонницу по мере старения. Это несколько усложняет понимание корреляции между бессонницей и инсультом у пожилых людей, – резюмировали ученые.