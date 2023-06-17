Поганий сон може стати причиною інсульту: назвали фактор, який це вирішує

Брак сну, проблеми із засинанням й інші розлади сну можуть негативно впливати на здоров'я судинної системи. Поганий сон може підвищити ризик інсульту, особливо у людей молодше 50 років.

Нове дослідження вчених з Віргінського університету Коммонуелс виявило прямий зв'язок між проблемами зі сном та інсультом.

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Безсоння може підвищити ризик розвитку діабету, гіпертонії, дисліпідемії, і ці стани,як наслідок, можуть бути фактором ризику інсульту,

– зазначив доктор Вендемі Савадого – один із авторів дослідження.

Деталі дослідження

У рамках дослідження вчені проаналізували дані понад 31 тисячі людей. Середній вік учасників становив 61 рік, а середній час спостереження становив 9 років (дослідження тривало з 2002 до 2020 року).

З усіх учасників вчені зафіксували 2 101 випадок інсульту.

Учасників дослідження розділили на 9 груп для аналізу на основі самостійної оцінки симптомів безсоння. За цією шкалою кожен новий симптом збільшував ризик інсульту на 7%.

Чому це важливо

! Люди, які розповіли, що відчували 5 – 6 симптомів безсоння, мали до 51% більший ризик інсульту упродовж періоду дослідження.

Вчені наголосили, що результати дослідження, які показали збільшений ризик для людей, молодших за 50 років, є важливими у контексті лікування пацієнтів з інсультом. Адже, ця відмінність у даних може бути пов'язана з кількістю супутніх захворювань, з якими зіштовхуються літні люди, а також зі сприйняттям свого здоров'я у молодих людей.

Частота інсультів збільшується з віком, також зростає частота скарг на безсоння в міру старіння. Це дещо ускладнює розуміння кореляції між безсонням та інсультом у літніх людей, – резюмували вчені.