Нашли еще одно негативное последствие нехватки физической активности

Целью нового исследования было установить связь между уровнем физической активности и риском инфекций верхних дыхательных путей у дошкольников.

Инфекций верхних дыхательных путей

Инфекции верхних дыхательных путей (ИВДШ) создают серьезные проблемы – как экономические, так и в области здравоохранения – во всем мире. Так, в Соединенных Штатах инфекции верхних дыхательных путей стоят примерно 40 миллиардов долларов в год и составляют 10% всех амбулаторных и неотложных посещений медучреждений.

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Особенно уязвимы к респираторным заболеваниям дети до шести лет из-за незрелости их иммунной и дыхательной систем. Единого мнения о пользе физической активности для профилактики инфекций верхних дыхательных путей и снижения риска их развития у детей нет. Этот пробел решил заполнить польские ученые из Варшавского медицинского университета.

Новое исследование активности

Исследования проводились в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов (в пандемию коронавируса), в нем принимали участие 104 маленьких жителя Мазовецкого воеводства в Польше от 4 до 7 лет, которые посещали заведения дошкольного образования. Дети должны носить шагомер по 24 часа в сутки в течение 40 дней для измерения уровня активности и продолжительности сна.

Родители ежедневно в течение двух месяцев заполняли опросники, у которых отмечалось наличие симптомов инфекций верхних дыхательных путей – кашля, заложенности носа, боли в горле или чихания – у детей.

Во второй анкете взрослые рассказывали о прививках детей, их физической активности и занятиях спортом (под регулярными занятиями имели в виду не менее трех часов в неделю), наличии братьев и сестер, членов семьи и домашних животных. Около 94% родителей сообщили, что их дети регулярно вакцинируются.

Активность влияет на риск подхватить инфекцию

Результаты показали, что меньше дней, когда у детей наблюдались симптомы ИВДШ, коррелировало с большим количеством ежедневных шагов и регулярного участия в спортивных соревнованиях. Для 47 участников, которые в среднем делали по 5668 шагов в день, общее количество дней с признаками ИВДШ в течение следующих 6 недель составляло 947. Если же ежедневное количество шагов равнялось 9368 (для одного ребенка), общее количество дней с симптомами снижалось до 724.

В то же время у дошкольников из менее активной группы таких больных дней было больше. По мнению ученых, это указывает на связь между уровнем физической активности и восприимчивостью к инфекциям верхних дыхательных путей. Продолжительность сна, наличие братьев и сестер, прививок, контакты с домашними животными и людьми на результаты не повлияли.