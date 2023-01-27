Знайшли ще один негативний наслідок браку фізичної активності

Метою нового дослідження було встановити зв'язок між рівнем фізичної активності та ризиком інфекцій верхніх дихальних шляхів у дошкільнят.

Інфекцій верхніх дихальних шляхів

Інфекцій верхніх дихальних шляхів (ІВДШ) створюють серйозні проблеми – як економічні, так і в галузі охорони здоров'я – у всьому світі. Так, Сполученим Штатам інфекції верхніх дихальних шляхів коштують приблизно 40 мільярдів доларів на рік і становлять 10% усіх амбулаторних та невідкладних відвідувань медустанов.

Також на тему: Чому в деяких людей не відновлюється нюх після коронавірусу

Особливо вразливі до респіраторних захворювань діти до шести років через незрілість їхньої імунної та дихальної систем. Єдиної думки про користь фізичної активності для профілактики інфекцій верхніх дихальних шляхів та зниження ризику їхнього розвитку у дітей немає. Цю прогалину вирішила заповнити польські вчені з Варшавського медичного університету.

Нове дослідження активності

Дослідження проводили в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років (до пандемії коронавірусу), у ньому брали участь 104 маленькі мешканці Мазовецького воєводства в Польщі від 4 до 7 років, які відвідували заклади дошкільної освіти. Діти мали носити крокомір по 24 години на добу протягом 40 днів для вимірювання рівня активності та тривалості сну.

Батьки щодня протягом двох місяців заповнювали опитувальники, у яких відзначали наявність симптомів інфекцій верхніх дихальних шляхів – кашлю, закладеності носа, болю у горлі чи чхання – у дітей.

У другій анкеті дорослі розповідали про щеплення дітей, їхню фізичну активність і заняття спортом (під регулярними заняттями мали на увазі щонайменше три години на тиждень), наявність братів і сестер, членів сім'ї та домашніх тварин. Майже 94% батьків повідомили, що їхні діти регулярно вакцинуються.

Активність впливає на ризик підхопити інфекцію

Результати показали, що менше днів, коли у дітей спостерігалися симптоми ІВДШ, корелювало з великою кількістю щоденних кроків та регулярною участю у спортивних змаганнях. Для 47 учасників, які в середньому робили по 5668 кроків на день, загальна кількість днів з ознаками ІВДШ протягом наступних 6 тижнів становила 947. Якщо ж щоденна кількість кроків дорівнювала 9368 (для однієї дитини), загальна кількість днів із симптомами знижувалася до 724.

Водночас у дошкільнят з менш активної групи таких хворих днів було найбільше. На думку вчених, саме це вказує на зв'язок між рівнем фізичної активності та сприйнятливістю до інфекцій верхніх дихальних шляхів. Тривалість сну, наявність братів і сестер, щеплень, контакти з домашніми тваринами та людьми на результати не вплинули.