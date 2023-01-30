Нашли еще один фактор, повышающий риск психических расстройств

Низкий уровень грамотности и без того испытывает немало проблем, но английские исследователи обнаружили, что он также усугубляет психическое здоровье людей.

Польза грамотности

Уже третье десятилетие XXI века, но примерно 14 процентов мирового населения, или 773 миллиона людей по-прежнему малограмотны или неграмотны вообще, причем около двух третей из них – женщины. Самый низкий уровень грамотности в странах с неспокойной политической ситуацией, где доступ к образованию имеют преимущественно мужчины.

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Высокий уровень грамотности позволяет человеку получить хорошую работу и обеспечить себе лучшие условия для жизни, тогда как люди, которые не умеют читать и писать чаще, живут за порогом бедности.

Новое исследование грамотности

Теперь исследователи из Университета Восточной Англии выяснили, что во всем мире у малограмотных людей чаще обнаруживаются проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия и постоянная тревожность.

Исследователи проанализировали результаты 19 других научных работ, проведенных в девяти разных странах и включали данные почти двух миллионов человек. Во всех работах оценивались уровень грамотности и здоровья участников, что позволило сделать выводы о взаимосвязи одного с другим в масштабах всего мира.

Грамотность влияет на психическое здоровье

Несмотря на влияние ряда других факторов (статья, возраст, экономический статус и т.д.), во всех работах была обнаружена сильная связь между грамотностью и психическим здоровьем. Даже среди людей, проживающих в одной стране и занимающих схожее экономическое положение, грамотные люди реже имели тревожность, депрессию и другие проблемы ментального характера.

Ученые пока не могут сказать, как взаимосвязаны эти факторы: способствует ли неграмотность развития депрессии или постоянная депрессия вызывает проблемы с образованием. Однако забота о грамотности населения однозначно не только повышает уровень благосостояния и увеличивает продолжительность жизни людей, но может улучшить их психическое здоровье.