Знайшли ще один фактор, який підвищує ризик психічних розладів

Низький рівень грамотності і без того має чимало проблем, але англійські дослідники виявили, що він також погіршує психічне здоров'я людей.

Користь грамотності

Вже третє десятиліття XXI століття, але приблизно 14 відсотків світового населення, або 773 мільйони людей, як і раніше, малограмотні або неписьменні взагалі, причому близько двох третин з них – жінки. Найнижчий рівень грамотності в країнах з неспокійною політичною ситуацією, де доступ до освіти мають переважно чоловіки.

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Високий рівень грамотності дозволяє людині отримати хорошу роботу та забезпечити собі кращі умови для життя, тоді як люди, які не вміють читати та писати частіше живуть за порогом бідності.

Нове дослідження грамотності

Тепер дослідники з Університету Східної Англії з'ясували, що у всьому світі у малограмотних людей частіше виявляють проблеми з психічним здоров'ям, такі як депресія та постійна тривожність.

Дослідники проаналізували результати 19 інших наукових праць, проведених у дев'яти різних країнах та включали дані майже двох мільйонів людей. У всіх роботах оцінювалися рівень грамотності та психічне здоров'я учасників, що дозволило зробити висновки про взаємозв'язок одного з іншим у масштабах усього світу.

Грамотність впливає на психічне здоров'я

Попри вплив низки інших факторів (стаття, вік, економічний статус і так далі), у всіх роботах було виявлено сильний зв'язок між грамотністю та психічним здоров'ям. Навіть серед людей, які проживають в одній країні і займають схоже економічне становище, грамотні люди рідше мали тривожність, депресію та інші проблеми ментального характеру.

Вчені поки що не можуть сказати, як саме взаємопов'язані ці фактори: чи сприяє неграмотність розвитку депресії, чи постійна депресія викликає проблеми з освітою. Проте турбота про грамотність населення однозначно не лише підвищує рівень добробуту та збільшує тривалість життя людей, а й може покращити їхнє психічне здоров'я.