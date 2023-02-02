Негативные последствия нехватки сна могут проявляться не сразу
Источник:Science Direct
Австралийское исследование показало, что нехватка сна может иметь отложенный эффект: если вы в течение месяца плохо спали, но чувствовали себя бодрым, через год вы можете столкнуться с серьезными последствиями для вашей психики.
Ученые из Университета Ла Троба проанализировали взаимосвязь плохого сна и проблем с психическим здоровьем в будущем. Для этого они воспользовались данными длительного исследования NZAVS, в котором в течение 20 лет оценивается состояние здоровья сотен тысяч жителей Новой Зеландии.
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Отсроченные последствия плохого сна
В период с 2013 по 2018 годы в рамках исследования добровольцев просили сообщить, сколько часов они спали каждую ночь в предыдущем месяце, ученые оценивали их уровень стресса с помощью специального теста. В общей сложности за пять лет были собраны данные о качестве сна более 133 тысяч новозеландцев. Используя метод математического моделирования, авторы нового исследования провели оценку взаимосвязи с продолжительностью сна и состоянием психического здоровья участников через год.
Оказалось, что около 40% новозеландцев спят менее рекомендованных 7 – 9 часов, а недостаток сна действительно имеет отложенный эффект. У тех участников, которые сообщали, что плохо спали в течение месяца, выявлялись признаки распространенных психических расстройств через год.
Причем проблемы со сном далеко не всегда были связаны с психологическим стрессом. В то же время у хорошо спавших участников уровень психического здоровья был значительно лучше через год.
Сколько нужно спать
По данным Национального фонда сна США (National Sleep Foundation), человеку в зависимости от возраста требуется разная продолжительность сна:
- Новорожденным (0 – 3 месяца) – 14 – 17 часов;
- Младенцам (4 – 11 месяцев) – 12 – 15 часов;
- Малышам (1 – 2 года) – 11 – 14 часов;
- Дошкольникам (3 – 5 лет) – 10 – 13 часов;
- Детям (6 – 13) – 9 – 11 часов;
- Подросткам (14 – 17 лет) – 8 – 10 часов;
- Взрослым (18 – 64) – 7 – 9 часов;
- Пожилым людям (65+) – 7 – 8 часов.
Постоянное недосыпание не только усугубляет когнитивные функции человека, но и негативно влияет на пищеварительную систему и вес, ослабляет иммунитет и может обострить хронические заболевания.