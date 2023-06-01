Вместо крыльев – больное сердце и печень: нашли новое негативное влияние энергетиков

В новом исследовании германские ученые рассмотрели неблагоприятные последствия для здоровья, связанные с употреблением энергетических напитков детьми и подростками.

Энергетические напитки содержат стимуляторы, такие как гуарана и кофеин, они имеют побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы, включая сердечную аритмию и гипертензию. Несмотря на эти известные опасности, потребление энергетических напитков остается высоким, особенно среди подростков.

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Новое исследование энергетиков

В данном исследовании ученые рассмотрели отчеты о случаях, включавших исследуемую группу населения до 18 лет с подтвержденным потреблением энергетических напитков.

Ученые обнаружили связь между чрезмерным потреблением энергетических напитков и разными неблагоприятными последствиями для здоровья несовершеннолетних. Всего в обзор было включено 18 случаев: большинство проблем со здоровьем после употребления энергетиков было связано с нейропсихиатрической или сердечно-сосудистой системами. Кроме того, 61% этих случаев было связано с ранее существующими заболеваниями или наличием других потенциальных триггеров.

Энергетики влияют негативно на здоровье

Около 45% сообщений о случаях, включенных в осмотр, сообщали о сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как артериальная гипертензия, сердечная аритмия, спонтанная дисекция коронарных артерий и острый спазм коронарных артерий. При этом в некоторых случаях сердечно-сосудистые побочные эффекты возникали без других триггеров или медицинских состояний после употребления большого количества энергетических напитков в течение нескольких дней.

В то время как нейропсихиатрическое действие энергетических напитков остается недостаточно изученным, считается, что хроническое потребление энергетических напитков с кофеином связано с паническими атаками, психотическими эпизодами, повышенной возбудимостью и перевозбуждением коры головного мозга, ведущих к головным болям.

Чрезмерное потребление энергетических напитков также было связано со случаем повреждения печени из-за присутствия в этих напитках ниацина, хотя у человека в анамнезе были пересадки печени и склонность к печеночным токсинам. В обзоре также обсуждался случай неалкогольного стеатогепатита, связанного с потреблением энергетических напитков. В других исследованиях, включенных в обзор, также было обсуждено влияние чрезмерного потребления энергетических напитков на почечную систему, например повышен риск хронического заболевания почек.

В общем, результаты показали, что чрезмерное употребление энергетических напитков, особенно содержащих кофеин, может иметь серьезные неблагоприятные последствия для здоровья несовершеннолетних. Употребление энергетических напитков людьми с уже существующими заболеваниями или вместе со стимуляторами или наркотиками может нанести вред сердечно-сосудистому и нейропсихологическому здоровью подростков. Несовершеннолетних необходимо информировать о потенциальных опасностях потребления энергетических напитков, чтобы помочь им сделать осознанный выбор.