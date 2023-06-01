Замість крил – хворе серце і печінка: знайшли новий негативний вплив енергетиків

У новому дослідженні німецькі вчені розглянули несприятливі наслідки для здоров'я, пов'язані з вживанням енергетичних напоїв дітьми та підлітками.

Енергетичні напої містять стимулятори, такі як гуарана та кофеїн, вони мають побічні ефекти з боку серцево-судинної системи, включаючи серцеву аритмію та артеріальну гіпертензію. Попри ці відомі небезпеки споживання енергетичних напоїв залишається високим, особливо серед підлітків.

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Нове дослідження енергетиків

У цьому дослідженні вчені розглянули звіти про випадки, які включали досліджувану групу населення до 18 років з підтвердженим споживанням енергетичних напоїв.

Вчені виявили зв'язок між надмірним споживанням енергетичних напоїв та різними несприятливими наслідками для здоров'я неповнолітніх. Усього до огляду було включено 18 випадків: більшість проблем зі здоров'ям після вживання енергетиків було пов'язано з нейропсихіатричною або серцево-судинною системами. Крім того, 61% цих випадків були пов'язані з раніше існуючими захворюваннями або наявністю інших потенційних тригерів.

Енергетики впливають негативно на здоров'я

Близько 45% повідомлень про випадки, включені до огляду, повідомляли про серцево-судинні захворювання, такі як артеріальна гіпертензія, серцева аритмія, спонтанна дисекція коронарних артерій та гострий спазм коронарних артерій. Причому, у деяких випадках серцево-судинні побічні ефекти виникали без інших тригерів або медичних станів після вживання великої кількості енергетичних напоїв протягом кількох днів.

У той час як нейропсихіатрична дія енергетичних напоїв залишаються недостатньо вивченою, вважається, що хронічне споживання енергетичних напоїв з кофеїном пов'язане з панічними атаками, психотичними епізодами, підвищеною збудливістю та перезбудженням кори головного мозку, що ведуть до головного болю.

Надмірне споживання енергетичних напоїв також було пов'язане з випадком пошкодження печінки через присутність у цих напоях ніацину, хоча у людини в анамнезі були пересадки печінки та схильність до печінкових токсинів. В огляді також обговорювався випадок неалкогольного стеатогепатиту, пов'язаного зі споживанням енергетичних напоїв. В інших дослідженнях, включених до огляду, також було обговорено вплив надмірного споживання енергетичних напоїв на ниркову систему, наприклад, підвищений ризик хронічного захворювання нирок.

Загалом результати показали, що надмірне вживання енергетичних напоїв, що особливо містять кофеїн, може мати серйозні несприятливі наслідки для здоров'я неповнолітніх. Вживання енергетичних напоїв людьми з уже існуючими захворюваннями або разом зі стимуляторами чи наркотиками може завдати шкоди серцево-судинному та нейропсихологічному здоров'ю підлітків. Неповнолітніх необхідно інформувати про потенційні небезпеки споживання енергетичних напоїв, щоб допомогти їм зробити усвідомлений вибір.