Эффект необратим: нашли новое негативное влияние фастфуда

Частое потребление сладостей и жирной пищи, таких как кондитерские изделия и блюда быстрого приготовления может вызвать нарушение памяти у подростков, это доказали ученые из Соединенных Штатов. Причем улучшить эту ситуацию здоровым питанием не удастся.

Многие исследования подтверждают вред диеты, которая состоит из быстрой еды. Одно из таких исследований демонстрирует, что такое питание вредит как физическому здоровью, так и психическому состоянию человека.

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Отмечается, что такой рацион увеличивает вероятность развития депрессии, тревоги и других психических расстройств. В дополнение к этому, ученые из Франции обнаружили, что сладости и печенье на завтрак из-за высокого содержания рафинированных углеводов делают людей менее привлекательными для противоположного пола, независимо от их веса.

Новое исследование фастфуда

Исследователи из University of Southern California в Лос-Анджелесе (США) обнаружили, что большое количество сладкого и жирного в рационе может навсегда повлиять на память. У грызунов, которые в молодости ели нездоровую пищу, были замечены проблемы с памятью, которые не исчезли с возрастом.

Считается, что у людей с болезнью Альцгеймера уровень нейромедиатора ацетилхолина в головном мозге снижается, он необходим для памяти, обучения, внимания, возбуждения и движений мышц. Ученые изучали влияние диеты на уровень ацетилхолина у крыс, которые ели сладкую и жирную пищу, по сравнению с контрольной группой животных, а затем провели ряд тестов на память.

Фастфуд влияет на память

Грызунам предложили изучать новые объекты в разных местах. Через несколько дней животным дали аналогичную среду, но добавили один новый предмет. Грызуны, что имели нездоровую диету, не смогли вспомнить, что и где они уже видели, тогда как грызуны из контрольной группы узнали знакомые объекты.

Ученые предупреждают, что такое питание в юности может привести к последствиям, устранить которые будет сложно. Этот жизненный период очень важен в развитие мозга, происходят важные биологические процессы. Если механизмы памяти нарушаются из-за нездорового питания в детстве, то впоследствии побороть их будет гораздо труднее, чем если они случились во взрослом возрасте.

По данным исследователей, эффект от быстрой еды сохранится даже если в какой-то момент перейти на сбалансированную диету. Без медицинского вмешательства функции памяти не восстановятся.