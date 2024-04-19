Ефект незворотній: знайшли новий негативний вплив фастфуду

Часте споживання солодощів і жирної їжі, таких як кондитерські вироби та страви швидкого приготування може викликати порушення пам'яті у підлітків, це довели вчені зі Сполучених Штатів. Причому покращити цю ситуацію здоровим харчуванням не вдасться.

Багато досліджень підтверджують шкоду дієти, яка складається зі швидкої їжі. Одне з таких досліджень демонструє, що таке харчування шкодить як фізичному здоров'ю, так і психічному стану людини.

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Зазначається, що такий раціон збільшує ймовірність розвитку депресії, тривоги та інших психічних розладів. На додаток до цього, вчені з Франції виявили, що солодощі та печиво на сніданок через високий вміст рафінованих вуглеводів роблять людей менш привабливими для протилежної статі, незалежно від їхньої ваги.

Нове дослідження фастфуду

Дослідники з University of Southern California у Лос-Анджелесі (США) виявили, що велика кількість солодкого та жирного в раціоні може назавжди вплинути на памʼять. У гризунів, які в молодості їли нездорову страву, були помічені проблеми з пам'яттю, які не зникли з віком.

Вважається, що у людей з хворобою Альцгеймера рівень нейромедіатора ацетилхоліну в головному мозку знижується, він необхідний для пам'яті, навчання, уваги, збудження та рухів м'язів. Вчені вивчали вплив дієти на рівень ацетилхоліну у щурів, які їли солодку та жирну їжу, порівняно з контрольною групою тварин, а потім провели ряд тестів на памʼять.

Фастфуд впливає на памʼять

Гризунам запропонували вивчати нові об'єкти у різних місцях. Через кілька днів тваринам дали аналогічне середовище, але додали один новий предмет. Гризуни, що мали нездорову дієту, не змогли згадати, що і де вони вже бачили, тоді як гризуни з контрольної групи впізнали знайомі об'єкти.

Вчені попереджають, що таке харчування в юності може призвести до наслідків, усунути які буде складно. Цей життєвий період дуже важливий у розвиток мозку, відбуваються важливі біологічні процеси. Якщо механізми пам'яті порушуються через нездорове харчування в дитинстві, то згодом побороти їх буде набагато важче, ніж якщо вони трапилися в дорослому віці.

За даними дослідників, ефект від швидкої їжі збережеться навіть якщо в якийсь момент перейти на збалансовану дієту. Без медичного втручання функції пам'яті не відновляться.