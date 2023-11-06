Как сказать партнеру, что вас не удовлетворяет секс

Проблемы с сексом в отношениях могут действительно влиять на пару и повседневное взаимодействие между партнерами. Но люди умалчивают о своих переживаниях, закрываются в себе, испытывают чувство вины, обиды и в итоге избегают секса.

Сама мысль об откровенном разговоре с любимым человеком уже может вызвать волнение и тревогу, страх обидеть, мысли о расставании. Чтобы снизить уровень беспокойства, подумайте о себе и комфорте: какой секс вы бы хотели, чего сейчас в нем не хватает, что бы вы хотели добавить. И только после этого предложить поговорить.

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Как подготовиться к разговору о сексе

Предупредите партнера, что вы хотите обсудить интимную тему. Выберите подходящее время и удобное место для разговора. Это может быть любимое кафе, парк, дом или другое место. Не стоит обсуждать сексуальную жизнь в постели, перед, в процессе и после секса.

Обсудите в начале разговора близость, связывающую вас не только в сексе. В 2016 году ученые опубликовали исследование, где изучали взаимосвязь между доверительными отношениями и сексуальной жизнью. Оказалось, что пары, в которых партнеры проявляли заботу, отзывчивость, поддержку и готовы были вкладывать в отношения силы, испытывали большее сексуальное влечение друг к другу.

Расскажите о своих ожиданиях, страхах и желаниях. Поделитесь своим мнением: чтобы вы хотели добавить в вашу сексуальную жизнь. Спросите у своего партнера, что ему нравится и чего ему не хватает. Обсудите ваши сексуальные темпераменты и количество секса, которое нужно вам обоим.

Как говорить о проблемах в сексе

Сексологи и психологи рекомендуют обсуждать тему секса так, как вы обсуждаете свой отпуск, покупку машины или техники. Разговор о вашей сексуальной жизни – это вполне рациональный процесс, в котором вы выражаете близкому человеку, чего бы вам хотелось. Например, "мне хотелось бы более продолжительной прелюдии, романтики".

Конструктивный разговор строится на правильных фразах. Важно подбирать слова, которые не превратят диалог в битву со взаимными обвинениями. Тогда разговор получится неконструктивным и вы не добьетесь желаемой цели – укрепить взаимоотношения и улучшить сексуальную жизнь. Нельзя говорить: "Из-за тебя все плохо", "То, что ты делаешь, мне неприятно".

Не уходите в поиски причин: "Почему ты этого не делаешь?" или "Почему ты так поступаешь?". Это бессмысленный прием, который только навредит и дает партнеру только чувство вины. Не следует также требовать объяснений действий или бездействия партнера.

В разговоре важно опираться на то, что вы хотели бы развивать, а моменты, которые вас не устраивают, лучше высказывать из-за пожеланий. Например, "Я хотел(а) бы, чтобы ты поступал(а) да" / не делал(а) да", "Мне нравится, когда делают так…", "В наших отношениях я ценю это…", " Я хотел бы развивать вот это.

Разговор о сексе можно долго откладывать из-за страха обидеть. Иногда партнер считает, что подобный разговор обязательно приведет к разрыву отношений. Но если два человека с уважением относятся друг к другу и заботятся о чувствах и желаниях своей половинки, то такой диалог только сблизит.