Як сказати партнеру, що вас не задовільняє секс

Проблеми із сексом у відносинах можуть справді серйозно впливати на пару та повсякденну взаємодію між партнерами. Але люди замовчують свої переживання, закриваються у собі, відчувають почуття провини, образи й у результаті уникають сексу.

Сама думка про відверту розмову з коханою людиною вже може викликати хвилювання і тривогу, страх образити, думки про розставання. Щоб знизити рівень занепокоєння, подумайте про себе та власний комфорт: який секс ви б хотіли, чого зараз у ньому не вистачає, що б ви хотіли додати. І лише після цього запропонувати поговорити.

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Як підготуватись до розмови про секс

Заздалегідь попередьте партнера, що ви хочете обговорити інтимну тему. Виберіть потрібний час та зручне місце для розмови. Це може бути улюблене кафе, парк, дім чи інше місце. Не варто обговорювати сексуальне життя в ліжку, перед, у процесі та після сексу.

Обговоріть на початку розмови близькість, яка пов'язує вас не лише у сексі. У 2016 році вчені опублікували дослідження, в якому вивчали взаємозв'язок між довірчими стосунками та сексуальним життям. Виявилося, що пари, в яких партнери виявляли турботу, чуйність, підтримку і готові були вкладати у відносини сили, відчували більший сексуальний потяг один до одного.

Розкажіть про свої очікування, страхи та бажання. Поділіться своїми думками: щоб ви хотіли додати у ваше сексуальне життя. Запитайте свого партнера, що йому подобається і чого йому не вистачає. Обговоріть ваші сексуальні темпераменти та кількість сексу, яка потрібна вам обом.

Як говорити про проблеми в сексі

Сексологи та психологи рекомендують обговорювати тему сексу так, як ви обговорюєте свою відпустку, покупку машини чи техніки. Розмова про ваше сексуальне життя – це цілком раціональний процес, в якому ви висловлюєте близькій людині, чого б вам хотілося. Наприклад, "мені хотілося б більш тривалої прелюдії, романтики".

Конструктивна розмова будується на правильних фразах. Важливо підбирати слова, які не перетворять діалог на битву із взаємними звинуваченнями. Тоді розмова вийде неконструктивною і ви не досягнете бажаної мети – зміцнити взаємини та покращити сексуальне життя. Не можна казати: "Через тебе все погано", "Те, що ти робиш, мені неприємно".

Не йдіть у пошуки причин: "Чому ти цього не робиш?" або "Чому ти так робиш?". Це безглуздий прийом, який лише нашкодить і дає партнеру лише почуття провини. Не треба також вимагати пояснень дій чи бездіяльності партнера.

У розмові важливо спиратися на те, що ви хотіли б розвивати, а моменти, які вас не влаштовують, краще висловлювати через побажання. Наприклад, "Я хотів(-ла) би, щоб ти робив(-ла) так" / не робив(а) так", "Мені подобається, коли роблять так…", "У наших відносинах я ціную це…", "Я хотів би розвивати ось це".

Розмову про секс можна довго відкладати через страх образити. Іноді партнер вважає, що така розмова обов'язково призведе до розриву стосунків. Але якщо дві людини з повагою ставляться одна до одної і дбають про почуття та бажання своєї половинки, то такий діалог лише зблизить.