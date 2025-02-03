Почему нельзя чесаться: объяснение дерматологов

Выражение "Не чеши, а то будет хуже" является распространенным предостережением родителей, которые пытаются уберечь детей от расчесывания зудящих высыпаний. Недавние исследования, проведенные в США, предложили научное объяснение, почему этот совет стоит учитывать. Эксперименты продемонстрировали, как расчесывание усиливает кожное воспаление и отек.

Многие известные кожные заболевания, таких как аллергический контактный дерматит, часто сопровождаются зудящими высыпаниями. Сопротивляться желанию почесать раздраженную кожу бывает сложно. Однако, поддаваясь этому соблазну, можно лишь усугубить воспаление и обострить симптомы, сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал Science.

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Новое исследование зуда

Но почему же расчесывание зудящего места иногда приносит удовольствие? Если бы этот процесс только вредил, в процессе эволюции должна была бы возникнуть реакция избегания. Эти мысли подтолкнули группу дерматологов и врачей из Петербургского университета (США) к мысли о возможной пользе этого действия. Чтобы разобраться в этом парадоксе, ученые провели эксперименты с лабораторными мышами.

Исследователи вызывали у подопытных животных с помощью аллергенов симптомы, похожие на дерматит, на коже ушей. У некоторых грызунов не возникало желания чесаться, поскольку у них были выключены "нейроны зуда".

Негативное влияние чесания

У мышей, которые испытывали зуд и могли чесаться, наблюдались более выраженные отеки и увеличение уровня нейтрофилов – клеток, относящихся к лейкоцитам. В то же время у испытуемых из другой группы, которые не могли чесаться из-за специальных воротничков или не испытывали зуда, воспаление и отек были значительно меньше.

В процессе исследования врачи выяснили, что расчесывание способствует высвобождению нейропептида, известного как вещество П, из болевых нейронов. Этот пептид, в свою очередь, активирует выделение клеток, которые участвуют в воспалительных процессах и первично реагируют на аллерген. Таким образом, расчесывание зудящего места запускает выработку клеток двумя разными путями.

Положительное влияние чесания

Поскольку эти клетки играют важную роль в защите организма от инфекций, исследователи также проверили, как их активизация влияет на микробиом кожи. В результате выяснили, что расчесывание приводит к уменьшению количества бактерий золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), который часто является причиной кожных инфекций.

Однако, комментируя результаты исследования, дерматологи отметили, что в случае хронического зуда возможный вред от повреждения кожи при расчесывании, вероятно, превышает потенциальные преимущества. Врачи намерены использовать полученные знания для разработки новых методов лечения дерматита и других воспалительных заболеваний кожи.