Определили, какой будет вакцина против гриппа в этом году: как это происходит и почему это важно

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали рекомендации по оптимальным компонентам вакцин против вируса гриппа. Эти указания актуальны для сезона 2023–2024 в Северном полушарии.

Какова будет вакцина против гриппа

Большинство прививок люди делают однократно и забывают о них. К примеру, вакцины против кори, краснухи, ветряной оспы, гепатитов A и B защищают десятки лет. С вакциной от гриппа другая история: ее нужно повторять каждый год.

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В целях профилактики гриппа в этом году предлагается использовать следующий вариант трехвалентных вакцин:

серотип А, штамм H1N1

серотип A, штамм H3N2

серотип B/Австрия

Для четырех валентных вакцин против гриппа ВОЗ советует к указанным выше добавить серотип В/Пхукет.

Сезон гриппа в Северном полушарии начинается уже в октябре и продолжается до февраля, поэтому лучше не откладывать поход за прививкой на потом.

Как определяют эффективность вакцин

Глобальная система надзора за гриппом (Global Influenza Surveillance and Response System, GISRS) под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объединяет 143 национальных центра гриппа в 113 странах. Они проводят круглогодичный эпиднадзор за ним. Центры получают и тестируют десятки тысяч образцов вируса гриппа от пациентов.

Из всего обилия вирусов, стекающихся со всей страны, ученые выбирают более "типичные" для собственной местности и самые "необыкновенные". Затем к работе приступают сотрудничающие центры ВОЗ (их всего пять: в США, Великобритании, Австралии, Японии и Китае). Полученные штаммы сравнивают со штаммами прошлых лет и штаммами прошлых вакцин.

ВОЗ вполне может допустить промах и включить в вакцину штамм, который вообще не будет циркулировать в этом сезоне. Эффективность вакцины варьируется от 30 до 60%. В особо неудачный сезон 2014 – 2015 года – всего 20%, особенно удачный 2010 – 2011 – 60%. В сезоне 2019-2020 прививка сработала на 45%. При этом нужно понимать, что для отдельных возрастов ее эффективность может быть выше или ниже. Например, общая эффективность вакцины 2018-2019 составила 29%, но для детей до 8 лет – 50%.