Визначили, якою буде вакцина проти грипу цього року: як це відбувається і чому це важливо

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) опублікували рекомендації щодо оптимальних компонентів вакцин проти вірусу грипу. Ці вказівки є актуальними для сезону 2023–2024 у Північній півкулі.

Якою буде вакцина проти грипу

Більшість щеплень люди роблять одноразово та забувають про них. Наприклад, вакцини проти кору, краснухи, вітряної віспи, гепатитів A та B захищають десятки років. З вакциною від грипу інша історія: її треба повторювати щороку.

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З метою профілактики грипу цього року пропонується використати наступний варіант тривалентних вакцин:

серотип А, штам H1N1

серотип A, штам H3N2

серотип B/Австрія

Для чотирьох валентних вакцин проти грипу ВООЗ радить до вказаних вище додати серотип В/Пхукет.

Сезон грипу у Північній півкулі починається вже у жовтні і триває до лютого, тому найкраще не відкладати похід за щепленням на потім.

Як визначають ефективність вакцин

Глобальна система нагляду за грипом (Global Influenza Surveillance and Response System, GISRS) під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) об'єднує 143 національні центри грипу у 113 країнах. Вони проводять цілорічний епіднагляд за ним. Центри отримують та тестують десятки тисяч зразків вірусу грипу від пацієнтів.

З усього різноманіття вірусів, що стікаються з усієї країни, вчені вибирають найбільш "типові" для своєї місцевості і найбільш "незвичайні". Потім до роботи приступають співпрацюючі центри ВООЗ (їх лише п'ять: у США, Великій Британії, Австралії, Японії та Китаї). Отримані штами вони порівнюють зі штамами минулих років та штамами минулих вакцин.

ВООЗ цілком може допустити промах і включити у вакцину штам, який взагалі не циркулюватиме цього сезону. Ефективність вакцини варіюється від 30 до 60%. У особливо невдалий сезон 2014 – 2015 року – всього 20%, особливо вдалий 2010 – 2011 – 60%. У сезоні 2019-2020 щеплення спрацювало на 45%. При цьому потрібно розуміти, що для окремих вікових груп її ефективність може бути вищою або нижчою. Наприклад, загальна ефективність вакцини 2018 – 2019 становила 29%, але для дітей до 8 років – 50%.