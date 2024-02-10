В каком возрасте лучше всего бросать курить и через сколько времени уменьшается риск рака

Курение табака увеличивает вероятность развития рака, тогда как отказ от этой вредной привычки снижает этот риск. Однако сколько времени нужно, чтобы риск онкологических заболеваний начал снижаться после того, как человек отказался от курения? И насколько значим возраст, в котором человек перестал курить?

Для поиска ответов на эти вопросы специалисты из онкологических и исследовательских центров Южной Кореи проанализировали медицинскую информацию почти трех миллионов граждан страны в возрасте от 30 лет.

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Новое исследование курения

Исследовали пациентов, которые прошли два или более медицинских обследований подряд с 2002 года в рамках национальной программы страхования здоровья. В среднем наблюдения продолжались в течение 13 лет.

Из 2 974 820 участников исследования около 58% были мужчинами (средний возраст – 43,1 года), и почти 42% – женщинами (средний возраст – 48,5 года). Во время наблюдений рак был диагностирован у 196 829 человек.

Бросать курить полезно в любом возрасте

Исследователи установили, что у тех, кто перестал курить, риск развития всех видов рака был на 17% меньше, чем у активных курильщиков. Для таких видов рака, как рак легких, печени и кишечника, снижение было еще более заметным и достигло 42%, 27% и 20% соответственно.

Риск развития рака был немного выше указанных показателей в течение первых 10 лет после отказа от курения, но потом он постепенно уменьшался и через 15 лет после отказа уменьшался на 50%. В случае рака легких вероятность поставить такой диагноз снижалась на три года раньше и падала быстрее.

Анализ показал, что отказ от вредной привычки уменьшал риск развития рака, независимо от возраста, в котором человек бросил курить. Однако более выраженный положительный эффект наблюдался, если это происходило до 50 лет. В этом случае вероятность рака легких снижалась на 57%, тогда как у тех, кто бросил курить позже, она уменьшалась лишь на 39%.

Бремя онкологии

Рак является второй самой частой причиной смерти в мире. Несмотря на то, что его вероятность продолжает расти, прогнозы говорят о том, что в ближайшие десятилетия он станет ведущей причиной смерти.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году три наиболее распространенных вида рака в мире были рак легких, рак молочной железы и колоректальный рак (толстой или прямой кишки). Эксперты ВОЗ связывают распространенность рака легких с популярностью курения табака в Азии.