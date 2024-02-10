У якому віці найкраще кидати курити та через скільки часу зменшується ризик раку

Куріння тютюну збільшує ймовірність розвитку раку, тоді як відмова від цієї шкідливої звички знижує цей ризик. Однак скільки часу потрібно, щоб ризик онкологічних захворювань почав знижуватися після того, як людина відмовилася від куріння? І наскільки значущий вік, у якому людина перестала курити?

Для пошуку відповідей на ці запитання фахівці з онкологічних та дослідницьких центрів Південної Кореї проаналізували медичну інформацію майже трьох мільйонів громадян країни віком від 30 років.

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Нове дослідження куріння

Досліджували пацієнтів, які пройшли два або більше медичних обстежень поспіль з 2002 року в рамках національної програми страхування здоров'я. У середньому спостереження тривали протягом 13 років.

З 2 974 820 учасників дослідження близько 58% були чоловіками (середній вік – 43,1 року), і майже 42% – жінками (середній вік – 48,5 року). Під час спостережень рак був діагностований у 196 829 людей.

Кидати курити корисно в будь-якому віці

Дослідники встановили, що у тих, хто перестав курити, ризик розвитку всіх видів раку був на 17% меншим, ніж в активних курців. Для таких видів раку, як рак легень, печінки та кишківника, зниження було ще помітнішим і досягло 42%, 27% та 20% відповідно.

Ризик розвитку раку був трохи вищим за зазначені показники протягом перших 10 років після відмови від куріння, але потім він поступово зменшувався і через 15 років після відмови зменшувався на 50%. У разі раку легень ймовірність поставити такий діагноз знижувалася на три роки раніше і падала швидше.

Аналіз показав, що відмова від шкідливої звички зменшувала ризик розвитку раку, незалежно від віку, в якому людина кинула курити. Однак більш виражений позитивний ефект спостерігався, якщо це відбувалося до 50 років. У цьому випадку ймовірність раку легень знижувалася на 57%, тоді як у тих, хто кинув курити пізніше, вона зменшувалась лише на 39%.

Тягар онкології

Рак є другою найчастішою причиною смерті у світі. Зважаючи на те, що його ймовірність продовжує зростати, прогнози говорять про те, що у найближчі десятиліття він стане провідною причиною смерті.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році три найбільш поширені види раку у світі були рак легень, рак молочної залози та колоректальний рак (товстої або прямої кишки). Експерти ВООЗ пов'язують поширеність раку легень з популярністю куріння тютюну в Азії.