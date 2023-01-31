Почему фастфуд не столь вреден, как считается: объяснение эндокринолога

Быстрая современная жизнь побуждает ускорять поиск, приготовление и употребление пищи. И если раньше считалось, что "уличная еда" имеет только недостатки и исключительно негативно влияет на состояние здоровья, то сейчас ситуация несколько иная

О плюсах и минусах "уличной пищи", кому ее можно употреблять, а кому следует отказаться, 24 канала рассказала эндокринологиня и диетология медицинского центра Лелека Анастасия Соколова.

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Современное понятие "уличной пищи" более широко и не всегда вредно. "Уличная еда" в мире – это целое направление в кулинарии, которое вытесняет традиционные рестораны. Считается, что такой вид приема пищи может быть полезен альтернативной домашней кухне. А потому на вопрос "можно ли есть уличную еду?" ответ – "да". Но есть некоторые нюансы.

Анастасия Соколова “У каждого человека есть свое видение "фастфуда" или перекуса на улице. Для кого-то это пирожное с кремом из подземного перехода, для кого-то сандвич, а для кого-то салат. Поэтому назвать всю уличную еду полезной, или наоборот, вредной, нельзя”.

На что следует обратить внимание, выбирая "уличную еду"?

Пищевая безопасность

С инфекционной точки зрения важна качественная температурная обработка мясных изделий, надлежащие условия транспортировки и хранения готовых продуктов, использование средств индивидуальной защиты (перчатки, шапочки) работников и антисептик для того, кто будет есть блюдо. Если есть возможность выбрать заведение с открытой кухней или сетевое заведение, то такой вариант лучше.

Выбор блюда

С точки зрения безопасности для здоровья следует выбирать те блюда, состав которых ясен. Вместо готовой шаурмы набирать ингредиенты самостоятельно; вместо куска торта с кремом взять печенье или вафли с джемом; вместо пирожка с фаршем – лапша с кусочками мяса.

Скорость поглощения блюда

"Уличная еда", безусловно, является удобной заменой домашней именно из-за скорости приготовления. Но важно помнить, что скорость приготовления и скорость поглощения разное. Какую бы еду вы не выбрали, есть на ходу, не жуя, за 3 минуты и т.д. – это вредно. Поэтому выделите время и запланируйте прием пищи в своем графике. Прием пищи должен длиться не менее 10 – 15 минут.

Риски для здоровья

Несмотря на то, что уличная еда сегодня становится полезнее, все же в большинстве случаев содержит слишком много соли и сахара, тугоплавких жиров, недостаточное количество клетчатки. Доказано, что регулярное употребление уличной пищи повышает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, подагры, мочекаменной болезни. Потому не нужно злоупотреблять этими блюдами.

Частота употребления

Когда речь идет об уличной еде, доставке или фастфуде, то это не должно стать привычкой. Только в случае правильного, здорового и сбалансированного ежедневного питания дома, уличный перекус не будет вредным. Ваши пищевые привычки должны быть направлены именно на домашний полезный сбалансированный прием пищи. Поход в фастфуд может быть 1 раз в 2 недели, тогда это считается нормой.

Анастасия Соколова Желательно относиться к "уличной пище" как к вспомогательному средству современной жизни, а не брать это за основу. Хочется пиццы или шаурмы – пожалуйста, будь это ваш перекус или основной прием пищи за день при условии, что все другие приемы пищи в этот день здоровы и полезны”.

Кому нельзя есть фастфуд

Несмотря на увеличение и изменение качества заведений быстрой пищи, есть часть населения, которой не стоит злоупотреблять походами в эти места.

Во-первых, это дети дошкольного возраста: у детей до 6 лет еще не сформированы до конца вкусовые предпочтения, правильные домашние пищевые привычки. Кроме того, у детей еще неполноценно работают ферментные системы желудочно-кишечного тракта. Поэтому привычка к соленым, слишком жирным и сладким продуктам станет основой вредного рациона во взрослой жизни.

Во-вторых, беременные и кормящие женщины. Согласно рекомендациям, важнейшим шагом в питании является пищевая безопасность, поскольку иммунная система этой группы населения несколько ослаблена и многие группы медикаментозных препаратов им запрещена к употреблению. Поэтому "уличная пища" несет риски инфекционного характера и может повлечь за собой отравление, которое трудно будет лечить.

В-третьих, пожилые люди. У пожилых людей есть ряд своих хронических болезней желудочно-кишечного тракта, которые могут обостриться при частом употреблении фастфуда.

Чего не хватает в "уличной еде"

Когда вспоминаешь об "уличной пище" или фастфуде, то понимаешь, что большинство блюд состоят из жиров и углеводов (сандвичи, пирожки, круасаны). Потому что это популярно и вкусно. Также углеводы и жиры – это сытно и удобно. Но в то же время такая пища обеднена клетчаткой, которая крайне важна для микрофлоры кишечника и здоровья в целом. Поэтому добавляйте к "быстрому" блюду овощи или листья салата.

Итак, современная жизнь заставляет нас искать быстрые и простые способы еды. Однако нельзя злоупотреблять фастфудом, поэтому не делайте "уличную пищу" вашей ежедневной привычкой. Ведь несмотря на то, что уличная еда может быть полезной и вкусной, но не может заменить сбалансированное питание на длительный промежуток времени.