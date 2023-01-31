Чому фастфуд не настільки шкідливий, як вважається: пояснення ендокринолога

Швидке сучасне життя спонукає пришвидшувати пошук, приготування та вживання їжі. І якщо раніше вважалося, що "вулична їжа" має лише недоліки та виключно негативно впливає на стан здоров’я, то нині ситуація дещо інша

Про плюси та мінуси "вуличної їжі", кому її можна вживати, а кому варто відмовитися, 24 каналу розповіла ендокринологиня та дієтологиня медичного центру Лелека Анастасія Соколова.

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Сучасне поняття "вуличної їжі" ширше і не завжди шкідливе. "Вулична їжа" сьогодення у світі – це цілий напрям у кулінарії, який витісняє традиційні ресторани. Вважається, що такий вид прийому їжі може бути корисною альтернативною домашньої кухні. А тому на питання "чи можна їсти вуличну їжу?" відповідь – "так". Але є деякі нюанси.

Анастасія Соколова “Кожна людина має своє бачення "фастфуду" чи перекусу на вулиці. Для когось це тістечко з кремом з підземного переходу, для когось сандвіч, а для когось салат. А тому назвати всю вуличну їжу корисною, чи навпаки, шкідливою, не можна”.

На що варто звернути увагу, обираючи "вуличну їжу"?

Харчова безпека

З інфекційної точки зору важливим є якісна температурна обробка м’ясних виробів, належні умови транспортування та зберігання готових продуктів, використання засобів індивідуального захисту (рукавички, шапочки) працівників та антисептик для того, хто буде їсти страву. Якщо є можливість обрати заклад з відкритою кухнею або мережевий заклад, то такий варіант кращий.

Вибір страви

З точки зору безпеки для здоров’я варто обирати ті страви, склад яких зрозумілий. Замість готової шаурми набирати інгредієнти самостійно; замість шматка торта з кремом взяти печиво чи вафлі з джемом; замість пиріжка з фаршем – локшину зі шматочками м’яса.

Швидкість поглинання страви

"Вулична їжа", безумовно, є зручною заміною домашньої саме через швидкість приготування. Але важливо пам’ятати, що швидкість приготування та швидкість поглинання – це різне. Яку б їжу ви б не обрали, їсти на ходу, не жуючи, за 3 хвилини тощо – це шкідливо. Тому виділіть час та заплануйте прийом їжі в своєму графіку. Прийом їжі має тривати не менше 10 – 15 хвилин.

Ризики для здоров’я

Попри те, що вулична їжа сьогодні стає кориснішою, все ж таки в більшості випадків містить занадто багато солі та цукру, тугоплавких жирів, недостатню кількість клітковини. Доведено, що регулярне вживання вуличної їжі підвищує ризик ожиріння, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, подагри, сечокам’яної хвороби. Тому не потрібно зловживати цими стравами.

Частота вживання

Коли мова йде про вуличну їжу, доставку чи фастфуд, то це не має стати звичкою. Тільки в разі правильного, здорового та збалансованого щоденного харчування вдома, "вуличний перекус" не буде шкідливим. Ваші харчові звички мають бути направлені саме на домашній корисний збалансований прийом їжі. Похід до фастфуду може бути 1 раз на 2 тижні, тоді це вважається нормою.

Анастасія Соколова “Бажано ставитися до "вуличної їжі" як до допоміжного засобу сучасного життя, а не брати це за основу. Хочеться піци чи шаурми – будь ласка, хай це буде ваш перекус чи основний прийом їжі за день при умові, що всі інші прийоми їжі в цей день здорові та корисні”.

Кому не можна їсти фастфуд

Не дивлячись на збільшення та зміну якості закладів "швидкої їжі", є частина населення, якій не варто зловживати походами в ці місця.

По-перше, це діти дошкільного віку: у дітей до 6 років ще не сформовані до кінця смакові уподобання, правильні домашні харчові звички. Окрім того, у дітей ще неповноцінно працюють ферментні системи шлунково-кишкового тракту. Тому звичка до солоних, занадто жирних та солодких продуктів стане підґрунтям шкідливого раціону в дорослому житті.

По-друге, вагітні та годуючі жінки. Згідно з рекомендаціями, найважливішим кроком у харчуванні є харчова безпека, оскільки імунна система цієї групи населення дещо ослаблена та багато груп медикаментозних препаратів їм заборонена до вживання. Тому "вулична їжа" несе ризики інфекційного характеру та може спричинити отруєння, яке важко буде лікувати.

По-третє, люди похилого віку. У людей літнього віку є ряд своїх хронічних хвороб шлунково-кишкового тракту, які можуть загостритися при частому вживанні фастфуду.

Чого не вистачає у "вуличній їжі"

Коли згадуєш про "вуличну їжу" чи фастфуд, то розумієш, що більшість страв складаються з жирів та вуглеводів (сандвічі, пиріжки, круасани). Тому що це популярно та смачно. Також вуглеводи та жири – це ситно й зручно. Але водночас така їжа збіднена на клітковину, яка є вкрай важливою для мікрофлори кишківника та здоров’я загалом. Тому додавайте до "швидкої" страви овочі чи листя салату.

Отже, сучасне життя змушує нас шукати швидкі та прості способи вживання їжі. Проте, не можна зловживати фастфудом, тому не робіть "вуличну їжу" вашою щоденною звичкою. Адже, попри те, що вулична їжа може бути корисною та смачною, але не може замінити збалансоване харчування на тривалий проміжок часу