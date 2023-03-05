Как горячая ванна влияет на здоровье

Есть исследования, доказывающие, что теплая ванна положительно влияет на здоровье. Она может снизить риск развития инсульта и болезней сердца. Помогает бороться со стрессом и усталостью, а также способна улучшить настроение.

Польза для сердца

Считается, что теплая ванна помогает снизить боль в суставах, снять напряжение, расслабиться и улучшить сон. Чтобы подтвердить пользу ванн, ученые провели исследование. В нем приняли участие 30 тысяч японцев. Добровольцы сначала заполнили опросник о своем здоровье и оценили качество жизни. Далее учёные наблюдали за ними в течение 20 лет.

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Результат показал, что у людей, принимавших ванну два или более раза в неделю, риск развития сосудистых заболеваний был ниже на 28%, а вероятность развития инсульта уменьшилась на 26%. Но исследование носило наблюдательный характер, поэтому нельзя утверждать, что теплые ванны действительно помогают снизить возможные проблемы с сердцем или риски появления инсульта.

Помогает побороть депрессию

Еще одно небольшое исследование показало, как принятие ванн связано с развитием депрессии. В эксперименте участвовало 36 человек с подтвержденными депрессивными расстройствами: 17 принимали ванны с температурой 39 °C и более (гипертермические ванны), 19 – были в контрольной группе. Эксперимент длился восемь недель.

Результат показал, что гипертермические ванны могут снизить симптомы депрессии. Но из-за маленькой выборки пока рано делать однозначные выводы, нужны дальнейшие исследования.

Улучшает настроение

Еще в одном эксперименте сравнили влияние теплого душа и ванны на здоровье и настроение людей. Теплая вода расширяет сосуды и увеличивает кровоток, в результате чего улучшается обогащение органов кислородом и питательными веществами. Ученые отметили, что ванна эффективнее душа снижает усталость, стресс, болевые ощущения и улучшает настроение. Но исследование также было небольшим, в нем приняли участие всего 38 человек.

Но если вы любите принимать ванну независимо от ее пользы, важно следить за температурой, чтобы не перегреться. Это может привести к спутанности сознания, то есть потери ориентации в пространстве и времени, а вместо расслабляющего эффекта вызвать еще большую усталость.