Як гаряча ванна впливає на здоров'я

Існують дослідження, які доводять, що тепла ванна позитивно впливає здоров'я. Вона може знизити ризик розвитку інсульту та захворювань серця. Допомагає боротися зі стресом та втомою, а також здатна покращити настрій.

Користь для серця

Вважається, що тепла ванна допомагає зменшити біль у суглобах, зняти напругу, розслабитись та покращити сон. Щоб підтвердити користь ванн, вчені провели дослідження. У ньому взяли участь 30 000 японців. Добровольці спочатку заповнили опитувальник про своє здоров'я та оцінили якість життя. Далі вчені спостерігали за ними протягом 20 років.

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Результат показав, що у людей, які приймали ванну два або більше разів на тиждень, ризик розвитку судинних захворювань був нижчим на 28%, а ймовірність розвитку інсульту зменшилася на 26%. Але дослідження мало спостережливий характер, тому не можна стверджувати, що теплі ванни дійсно допомагають зменшити можливі проблеми із серцем чи ризики появи інсульту.

Допомагає побороти депресію

Ще одне невелике дослідження показало, як прийняття ванн пов'язане з розвитком депресії. В експерименті брали участь 36 осіб із підтвердженими депресивними розладами: 17 приймали ванни з температурою 39 °C і більше (гіпертермічні ванни), 19 – були у контрольній групі. Експеримент тривав вісім тижнів.

Результат показав, що гіпертермічні ванни можуть скоротити симптоми депресії. Але через маленьку вибірку поки що рано робити однозначні висновки, потрібні подальші дослідження.

Покращує настрій

Ще в одному експерименті порівняли вплив теплого душу та ванни на здоров'я та настрій людей. Тепла вода розширює судини та збільшує кровотік, внаслідок чого покращується збагачення органів киснем та поживними речовинами. Вчені відзначили, що ванна ефективніша за душ знижує втому, стрес, больові відчуття і покращує настрій. Але дослідження також було невеликим, у ньому взяли участь лише 38 осіб.

Але якщо ви любите приймати ванну незалежно від її користі, важливо стежити за температурою, щоб не перегрітися. Це може призвести до сплутаності свідомості, тобто втрати орієнтації у просторі та часі, а замість розслаблюючого ефекту викликати ще більшу втому.