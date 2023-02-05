Действительно ли стринги могут навредить

Стринги – это вид нижнего белья или купальника. Главная особенность – максимально открытые ягодицы.

Насколько опасны стринги

Есть мнение, что стринги могут способствовать развитию инфекций мочеполовой системы, например цистита или вагиноза. Но пока нет исследований, подтверждающих это.

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Например, в одном исследовании ученые изучали, есть ли связь между ношением стрингов и развитием мочеполовых инфекций. В эксперименте участвовало 986 женщин, из которых 186 носили стринги. Связей между инфекциями и стрингами не было обнаружено.

Однако часто стринги делают из кружевной ткани или полиэстера. Такое белье может натирать и приводить к небольшим утрам между влагалищем и анусом. Стринги могут вызвать крошечные разрывы на коже вокруг вульвы и клитора, создавая благоприятные условия для размножения бактерий.

Как подобрать белье

Независимо от формы и типа, лучше выбирать нижнее белье из хлопка. Одной из причин развития бактериального вагиноза становится нейлоновое и узкое нижнее белье: синтетические ткани задерживают влагу и могут создавать идеальную среду для развития инфекций.

Если белье изготовлено из синтетической ткани, а хлопчатобумажная ластка, от таких трусов тоже лучше отказаться. Слой снаружи промежности не хлопчатобумажный, что делает его менее воздухопроницаемым, а значит позволяет влаге задерживаться и создает благоприятные условия для развития инфекций.

Также важно своевременно менять белье. Она постоянно контактирует с анусом и гениталиями, поэтому на них могут оставаться капли мочи и кал, что приводит к накоплению микробов. Поэтому менять трусы нужно после каждой носки или спортивной тренировки. То есть, если одели чистые утром, а вечером пошли в душ, то после душа трусы надо изменить.