Чи справді стрінги можуть нашкодити

Стрінги – це вид спідньої білизни або купальника. Головна особливість – максимально відкриті сідниці.

Наскільки небезпечні стрінги

Існує думка, що стрінги можуть сприяти розвитку інфекцій сечостатевої системи, наприклад циститу або вагінозу. Але поки немає досліджень, які б підтверджували це.

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Наприклад, в одному дослідженні вчені вивчали, чи є зв'язок між носінням стрінгів та розвитком сечостатевих інфекцій. В експерименті брало участь 986 жінок, з яких 186 носили стрінги. Зв'язків між інфекціями та стрінгами не виявили.

Однак часто стрінги роблять із мереживної тканини або поліестеру. Така білизна може натирати та призводити до невеликих ранок між піхвою та анусом. Стрінги можуть викликати крихітні розриви на шкірі навколо вульви та клітора, створюючи сприятливі умови для розмноження бактерій.

Як підібрати білизну

Незалежно від форми та типу, краще вибирати спідню білизну з бавовни. Однією з причин розвитку бактеріального вагінозу стає нейлонова та вузька спідня білизна: синтетичні тканини затримують вологу і можуть створювати ідеальне середовище для розвитку інфекцій.

Якщо білизна виготовлена ​​з синтетичної тканини, а ластка бавовняна, від таких трусів теж краще відмовитися. Шар зовні промежини не бавовняний, що робить його менш повітропроникним, а значить, дозволяє волозі затримуватися та створює сприятливі умови для розвитку інфекцій.

Також важливо вчасно міняти білизну. Вона постійно контактує з анусом і геніталіями, тому на них можуть залишатися краплі сечі та кал це призводить до накопичення мікробів. Тому міняти труси потрібно після кожного носіння або спортивного тренування. Тобто якщо одягли чисті вранці, а ввечері пішли у душ, то після душу труси треба змінити.