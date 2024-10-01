Исследования показали, что суицидальные мысли увеличивают шансы на попытки самоубийства, что делает важным своевременное выявление и устранение таких мыслей для поддержания психического здоровья, пишет Journal of Psychiatric Research.
Также на тему Как использование смартфонов и планшетов влияет на поведение детей: новые данные
Повышенный риск самоубийства
Установлено, что женщины с тяжелым предменструальным синдромом вдвое чаще допускают самоубийство, а среди подростков к суицидальному поведению приводят неспособность выразить эмоции, чувство бремени и критика со стороны близких.
Ранее психиатры установили, что суицидальные мысли ассоциируются с дисфункцией нескольких нейронных сетей в мозге. Это открытие было возможным благодаря использованию функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ), хотя из-за высокой стоимости методика не может быть использована в клинической практике для оценки риска самоубийств.
Новый способ определения людей с высоким риском самоубийства
Специалисты из Техасского университета и Национального института психического здоровья (США) испытали электроэнцефалографию (ЭЭГ) для выявления суицидальных мыслей и идентифицировали новый биомаркер.
В исследовании принимали участие 111 добровольцев в возрасте от 10 до 26 лет, которые имели депрессивные или биполярные расстройства. Кроме ЭЭГ, они прошли обширное психиатрическое тестирование. Наличие суицидальных мыслей во время тестов было связано с нарушениями нейронной сети мозга, ответственной за стандартный режим его работы.
Это открытие, по мнению исследователей, может быть биологическим индикатором риска самоубийств и сделать ЭЭГ эффективным и доступным средством выявления.
Понимание нейробиологических механизмов суицидальных мыслей и их маркеров поможет врачам определять пациентов с повышенным риском и разработать меры для предотвращения суицидального поведения.