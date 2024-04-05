Почему одиноких женщин тянет к вредной пище: объяснение нейробиологов

Анализ, проведенный с использованием магнитно-резонансной томографии, выявил особенности реакции мозга у женщин, которые чувствуют себя одинокими, при визуальном восприятии изображений калорийной пищи. Эти открытия могут помочь в улучшении методов борьбы с нарушениями пищевого поведения.

Субъективное ощущение одиночества – индивидуальное восприятие человека, которое не всегда коррелирует с количеством его фактических социальных взаимосвязей или поддержкой со стороны общества. Вместе с этим существует и объективное социальное отчуждение (социальная изоляция), которое проявляется в действительно редких социальных контактах, как, например, в период карантина из-за пандемии.

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Несмотря на то, что одиночество воспринимается субъективно, оно может серьезно влиять на человеческое здоровье. Некоторые исследования указывают на чувство одиночества как на фактор риска преждевременной смерти и хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз. Также это состояние может часто вызывать нарушения пищевого поведения, проблемы с психическим здоровьем, ожирение и ухудшение когнитивных функций.

Новое исследование влияния одиночества

С целью более глубокого понимания причин этих нарушений, а также более эффективной борьбы с ними, команда ученых из Калифорнийского университета (США) решила исследовать биологические механизмы, через которые чувство одиночества влияет на организм человека.

Для этого исследователи провели опрос среди 93 женщин в возрасте от 18 до 50 лет, оценивая их субъективное восприятие социального отчуждения, в частности – частоту и качество эмоциональной и физической поддержки со стороны родных, коллег и друзей.

Затем авторы исследования разбили участниц на две группы: с высоким и низким уровнем социальной изоляции. Ученые установили индекс массы тел, состав тела (процент жира и мышечной массы), стиль питания и его качество в обеих группах.

Одиночество влияет на пищевое поведение

Исследователи обнаружили, что участницы из группы с высоким уровнем социальной изоляции обычно имели больший процент жира, плохое качество питания, а также повышенные уровни тревоги и депрессии.

Участницам исследования показывали картинки различной еды – от сладкой до острой. Во время просмотра изображений активность их мозга измерялась с помощью магнитно-резонансной томографии. Как предполагалось, у группы участниц, которые чувствуют себя одинокими, наблюдалась увеличенная активность в областях мозга, связанных с желанием к высококалорийной и сладкой пище, и снижение активности в области мозга, связанной с контролем пищевого поведения.