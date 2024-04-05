Чому самотніх жінок тягне до шкідливої їжі: пояснення нейробіологів

Аналіз, проведений з використанням магнітно-резонансної томографії, виявив особливості реакції мозку у жінок, які почуваються самотніми, при візуальному сприйнятті зображень калорійної їжі. Ці відкриття можуть допомогти в поліпшенні методів боротьби з порушеннями харчової поведінки.

Суб'єктивне відчуття самотності – індивідуальне сприйняття людини, яке не завжди корелює з кількістю його фактичних соціальних взаємозв'язків чи підтримкою з боку суспільства. Разом з цим існує й об'єктивне соціальне відчуження (соціальна ізоляція), яке проявляється у справді рідкісних соціальних контактах, як, наприклад, у період карантину через пандемію.

Також на тему Кому потрібно робити понад 10 тисяч кроків, щоб не набрати вагу

Попри те, що самотність сприймається суб'єктивно, вона може серйозно впливати на людське здоров'я. Деякі дослідження вказують на почуття самотності як на фактор ризику передчасної смерті та хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання та атеросклероз. Також цей стан може часто викликати порушення харчової поведінки, проблеми з психічним здоров'ям, ожиріння та погіршення когнітивних функцій.

Нове дослідження впливу самотності

З метою глибшого розуміння причин цих порушень, а також більш ефективної боротьби з ними, команда вчених із Каліфорнійського університету (США) вирішила дослідити біологічні механізми, через які почуття самотності впливає на організм людини.

Для цього дослідники провели опитування серед 93 жінок віком від 18 до 50 років, оцінюючи їхнє суб'єктивне сприйняття соціального відчуження, зокрема – частоту та якість емоційної та фізичної підтримки з боку рідних, колег та друзів.

Потім автори дослідження розбили учасниць на дві групи: з високим і низьким рівнем соціальної ізоляції. Вчені встановили індекс маси тіл, склад тіла (відсоток жиру та м'язової маси), стиль харчування та його якість в обох групах.

Самотність впливає на харчову поведінку

Дослідники виявили, що учасниці з групи з високим рівнем соціальної ізоляції зазвичай мали більший відсоток жиру, погану якість харчування, а також підвищені рівні тривоги та депресії.

Учасницям дослідження показували картинки різної їжі – від солодкої до гострої. Під час перегляду зображень активність їхнього мозку вимірювалася за допомогою магнітно-резонансної томографії. Як передбачалося, у групи учасниць, які відчувають себе самотніми, спостерігалася збільшена активність в областях мозку, пов'язаних із бажанням до висококалорійної та солодкої їжі, та зниження активності у ділянці мозку, пов'язаної із контролем харчової поведінки.