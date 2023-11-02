Неужели конспирологи были правы: нашли связь между использованием телефонов и качеством спермы

Последние 50 лет врачи заметили стойкую тенденцию к снижению качества спермы у мужчин. Эта нелестная динамика связана с влиянием различных факторов окружающей среды и образа жизни. Новое исследование указывает на то, что на это могут влиять и телефоны.

Многие исследования свидетельствуют о заметном ухудшении качества спермы за последние полвека. В среднем количество сперматозоидов уменьшилось с 99 миллионов на миллилитр до 47 миллионов на миллилитр. Это изменение считается следствием влияния разных факторов окружающей среды, использования пестицидов, а также образа жизни мужчин.

Также на тему Может ли навредить мужскому здоровью подогрев сидений в автомобиле

Телефоны ухудшают качество спермы

Группа швейцарских ученых во главе с Ритой Рахбан провела обширное перекрестное исследование, направленное на выявление возможного влияния мобильных телефонов на качество спермы у мужчин.

По результатам ученые обнаружили, что частое использование мобильных телефонов коррелирует с уменьшением концентрации сперматозоидов и снижением общего количества сперматозоидов. Однако ученые не обнаружили никакой связи между использованием мобильных телефонов и снижением подвижности и морфологии сперматозоидов.

Средняя концентрация сперматозоидов была значительно выше в группе мужчин, которые пользовались телефоном не чаще одного раза в неделю (56,5 млн/мл), по сравнению с мужчинами, которые пользовались телефоном более 20 раз в день (44,5 млн/мл).

Как происходило исследование

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вероятность зачатия ребенка уменьшается, если концентрация сперматозоидов в сперме составляет менее 15 миллионов на миллилитр. Кроме того, процентная вероятность наступления беременности снизится, если концентрация сперматозоидов будет меньше 40 миллионов на миллилитр.

Свежее исследование основано на анализе данных 2886 молодых швейцарских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которое проходило с 2005 по 2018 год в шести призывных пунктах.

Молодые мужчины, участвовавшие в исследовании, заполнили подробные анкеты, в которых отвечали на вопросы о своем образе жизни, состоянии здоровья и, в частности, о том, как часто они используют свои мобильные телефоны и где они обычно размещают эти устройства, когда не пользуются ими.