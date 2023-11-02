Невже конспірологи мали рацію: знайшли звʼязок між використанням телефонів та якістю сперми

Останні 50 років лікарі помітили стійку тенденцію до зниження якості сперми у чоловіків. Ця невтішна динаміка пов'язана з впливом різноманітних факторів довкілля та способу життя. Нове дослідження вказує, що на це можуть впливати і телефони.

Багато досліджень свідчать про помітне погіршення якості сперми за останні півстоліття. У середньому кількість сперматозоїдів зменшилася з 99 мільйонів на мілілітр до 47 мільйонів на мілілітр. Ця зміна вважається наслідком впливу різних факторів навколишнього середовища, використання пестицидів, а також спосіб життя чоловіків.

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Телефони погіршують якість сперми

Група швейцарських вчених на чолі з Ритою Рахбан провела широке перехресне дослідження, спрямоване на виявлення можливого впливу мобільних телефонів на якість сперми у чоловіків.

За результатами вчені виявили, що часте використання мобільних телефонів корелює зі зменшенням концентрації сперматозоїдів та зниженням загальної кількості сперматозоїдів. Проте, вчені не виявили жодного зв'язку між використанням мобільних телефонів та зниженням рухливості та морфології сперматозоїдів.

Середня концентрація сперматозоїдів була значно вищою у групі чоловіків, які користувалися телефоном не частіше ніж один раз на тиждень (56,5 млн/мл), порівняно з чоловіками, які користувалися телефоном понад 20 разів на день (44,5 млн/мл).

Як відбувалося дослідження

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ймовірність зачаття дитини зменшується, якщо концентрація сперматозоїдів у спермі становить менше 15 мільйонів на мілілітр. Крім того, відсоткова ймовірність настання вагітності знизиться, якщо концентрація сперматозоїдів буде менше 40 мільйонів на мілілітр.

Свіже дослідження, засноване на аналізі даних 2886 молодих швейцарських чоловіків віком від 18 до 22 років, яке відбувалось з 2005 по 2018 рік у шести призовних пунктах.

Молоді чоловіки, які брали участь у дослідженні, заповнили докладні анкети, в яких відповідали на питання про свій спосіб життя, стан здоров'я і, зокрема, про те, як часто вони використовують свої мобільні телефони і де вони зазвичай розміщують ці пристрої, коли не користуються ними.