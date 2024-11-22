Найдены новые полезные свойства кофе и чая

Китайские исследователи обнаружили, что всего 4 –6 чашек чая и кофе в день могут значительно снизить вероятность развития серьезных неврологических заболеваний у пожилых людей.

Ранее исследования уже показывали, что регулярное употребление чая и кофе связано со снижением рисков развития диабета 2 типа и различных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония и ишемия, пишет 24 Канал со ссылкой на PLOS.

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Новое исследование кофе и чая

Теперь, чтобы оценить влияние чая и кофе на риск неврологических нарушений, китайские ученые проанализировали данные из UK Biobank, крупной биомедицинской базы данных в Великобритании.

В исследовании приняли участие более 365 тысяч человек в возрасте от 50 до 74 лет, при этом учитывались объемы потребления чая и кофе, частота случаев деменции и инсульта, а также пол, возраст, образ жизни и наличие сопутствующих заболеваний.

Почему эти напитки полезны

Исследование показало удивительные результаты, у тех, кто употребляет 2 – 3 чашки кофе и столько же чая, риск инсульта уменьшился на 32%, а вероятность деменции - на 28% по сравнению с теми, кто не пьет эти напитки.

Ученые предполагают, что чай и кофе оказывают на организм одинаковое влияние. Эти напитки богаты антиоксидантами и полифенолами, которые помогают поддерживать нормальный уровень кровяного давления, защищают сосуды от повреждений и улучшают кровообращение в мозге.

Однако сами исследователи указывают на определенные ограничения этого исследования. В базе данных содержатся сведения только о количестве выпитого кофе и чая на момент сбора данных, и непонятно, как эти показатели могли меняться со временем.