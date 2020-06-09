Швейцарские ученые обнаружили, что использование интернета помогает сохранить когнитивные способности в пожилом возрасте.

Особенно это подтверждается для мужчин, говорится в работе, опубликованной в Scientific Reports.

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В финальную выборку вошли 897 участников (средний возраст – 74,3 года), которые рассказали ученым, как часто они пользуются интернетом. Кроме того, добровольцев спрашивали об их уровне образования, сфере деятельности, увлечение и хронических заболеваниях.

Испытуемые прошли тест на внимание дважды с промежутком в шесть лет. В эксперименте, известном как Trail Making Test, участникам нужно было как можно быстрее и без ошибок соединить 25 пронумерованных точек.



Тест, которые проходили пожилые люди / Фото Scientific Reports

Дополнительно испытуемые прошли усложненную версию теста, в которой нужно было соединить не только цифры, но и буквы в алфавитном порядке.

Активные пользователи интернета справились с тестом быстрее тех, кто был далек от технологий. Интересно, что у женщин подобной зависимости почти не наблюдалось.

Также ученые заметили, что пожилые женщины пользуются интернетом реже мужчин. Наблюдение может быть связано и с тем, что именно ищут пользователи в интернете, считают ученые.