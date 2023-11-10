Кошки могут сильно навредить своим хозяевам: почему так происходит

Усталость, потеря мышечной массы и другие признаки слабости у пожилых людей могут быть связаны с паразитами Toxoplasma gondii, которые передаются от кошек. Эти паразиты могут вызвать всевозможные последствия для здоровья человека. Интересно, что раньше не было известно о такой стороне влияния этих паразитов на человека.

Что известно о токсоплазмозе

Внутриклеточным паразитом Toxoplasma gondii, вызывающим токсоплазмоз, заражена около трети населения мира. Основным источником инфекции есть кошки, которые могут выделять паразитов с экскрементами. Люди заражаются контактируя с этими экскрементами, а также из-за употребления загрязненной пищи и воды.

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Toxoplasma gondii способен проникать в мозг человека и иногда влиять на поведение. Она может вызвать изменения реакции, чувство тревоги, повышать предрасположенность к риску. В мозге и других тканях паразит сохраняется в виде скрытой кисты, ожидая реактивации, когда ослабнет иммунитет.

Большинство случаев токсоплазмоза проходят бессимптомно. Но основные симптомы, которые могут возникнуть, включают повышение температуры тела, легкое увеличение и болезненность лимфатических узлов, пятнисто-папулезную сыпь, иногда ошибочно принимаемую за крапивницу, и увеличение печени.

Новое исследование токсоплазмоза

Однако недавние исследования ученых во главе с Бланкой Лаффон, обнаружили, что болезнь может иметь отдаленные последствия и проявиться спустя десятилетия после заражения

Ученые проанализировали демографические, социальные и клинические данные 601 пожилого человека, проживающих в Испании и Португалии, в возрастном диапазоне от 65 до 102 лет. У всех участников исследования были взяты образцы крови для дополнительного анализа. Затем учёные оценили наличие так называемого гериатрического синдрома. Он включает такие характерные симптомы как снижение мышечной массы тела, периодическая усталость, ухудшение когнитивных функций и другие признаки ухудшения общего состояния здоровья.

Токсоплазмоз вызывает слабость

Большинство (67%) участников этого исследования оказались "сероположительными", что означает, что они обнаружили маркеры латентного токсоплазмоза в крови. Интересно, что исследователи не последовали прямой связи между заражением паразитом и проявлением слабости у пациентов. Однако они обнаружили, что те участники, у которых наблюдалась более высокая концентрация антител к паразиту, чаще страдали от этого симптома.

По мнению авторов исследования, повышенный уровень антител к паразиту может указывать на большее влияние этого паразита на организм и, возможно, многократное заражение или даже недавнюю реактивацию латентной инфекции.

Исследователи также обнаружили, что у пациентов с высоким уровнем антител к Toxoplasma gondii, которые также страдали слабостью, наблюдался более высокий уровень определенных маркеров воспаления. Учитывая, что латентный Toxoplasma gondii имеет тенденцию укрываться в мышечной ткани, исследователи также предполагают, что он может играть роль в ускоренном возрастном ослаблении мышц.

В качестве профилактических мер по предотвращению заражения токсоплазмозом ученые рекомендуют ежедневно убирать лоток своей кошки и после этого тщательно мыть руки, не выпускать домашних животных на улицу, избегать употребления недоваренного мяса и мыть фрукты и овощи перед употреблением.