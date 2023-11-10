Коти можуть сильно нашкодити своїм хазяям: чому так відбувається

Втома, втрата м'язової маси та інші ознаки слабкості у людей похилого віку можуть бути пов'язані з паразитами Toxoplasma gondii, які передаються від кішок. Ці паразити можуть викликати різноманітні наслідки здоров'ю людини. Цікаво, що раніше не було відомо про такий бік впливу цих паразитів на людину.

Що відомо про токсоплазмоз

Внутрішньоклітинним паразитом Toxoplasma gondii, який викликає токсоплазмоз, заражена майже третина населення світу. Основним джерелом інфекції є кішки, які можуть виділяти паразитів з екскрементами. Люди заражаються контактуючи з цими екскрементами, а також через вживання забрудненої їжі та води.

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Toxoplasma gondii має здатність проникати в мозок людини та інколи впливати на поведінку. Вона може викликати зміни реакції, почуття тривоги, підвищувати схильність до ризику. У мозку та інших тканинах паразит зберігається у вигляді прихованої кісти, очікуючи на реактивацію, коли ослабне імунітет.

Більшість випадків токсоплазмозу проходять безсимптомно. Але основні симптоми, які можуть виникнути, включають підвищення температури тіла, легке збільшення і болючість лімфатичних вузлів, плямисто-папульозний висип, який іноді помилково приймається за кропив'янку, та збільшення печінки.

Нове дослідження токсоплазмозу

Однак нещодавні дослідження вчених на чолі з Бланкою Лаффон, виявили, що хвороба може мати віддалені наслідки і проявитися через десятиліття після зараження.

Вчені проаналізували демографічні, соціальні та клінічні дані 601 літньої людини, які проживають в Іспанії та Португалії, у віковому діапазоні від 65 до 102 років. У всіх учасників дослідження взяли зразки крові для додаткового аналізу. Потім вчені оцінили наявність так званого геріатричного синдрому. Він включає такі характерні симптоми, як зниження мʼязової маси тіла, періодична втома, погіршення когнітивних функцій та інші ознаки погіршення загального стану здоров'я.

Токсоплазмоз викликає слабкість

Більшість (67%) учасників цього дослідження виявилися "серопозитивними", що означає, що вони виявили маркери латентного токсоплазмозу у крові. Цікаво, що дослідники не прослідкували прямий зв'язок між зараженням паразитом та проявом слабкості у пацієнтів. Однак вони виявили, що ті учасники, у яких спостерігалася вища концентрація антитіл до цього паразиту, частіше страждали від цього симптому.

На думку авторів дослідження, підвищений рівень антитіл до паразиту може вказувати на більший вплив цього паразиту на організм і, можливо, багаторазове зараження або навіть недавню реактивацію латентної інфекції.

Дослідники також виявили, що у пацієнтів з високим рівнем антитіл до Toxoplasma gondii, які також страждали на слабкість, спостерігався вищий рівень певних маркерів запалення. Враховуючи, що латентний Toxoplasma gondii має тенденцію ховатися у м'язовій тканині, дослідники також припускають, що він може відігравати роль у прискореному віковому ослабленні м'язів.

Як профілактичні заходи для запобігання зараженню токсоплазмозом вчені рекомендують щодня прибирати лоток своєї кішки і після цього ретельно мити руки, не випускати домашніх тварин на вулицю, уникати вживання недовареного м'яса і мити фрукти та овочі перед вживанням.