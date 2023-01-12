Стволовые клетки из абортированных плодов лечат рассеянный склероз

Терапия с использованием стволовых клеток, полученных из абортированных плодов человека, показала эффективность снижения скорости серого вещества мозга пациентов без каких-либо заметных побочных эффектов.

Что известно о рассеянном склерозе

Рассеянный склероз развивается из-за множественного повреждения оболочки нейронов центральной нервной системы (ЦНС) собственными иммунными клетками человека. Впоследствии на месте особой миелиновой оболочки нейронов образуется соединительная рубцовая ткань, нарушающая или полностью блокирующая нервный импульс. Симптомы заболевания будут напрямую зависеть от того, какая часть ЦНС пострадала – головной или спинной мозг.

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Рассеянный склероз – что это? Хроническое нейродегенеративное аутоиммунное заболевание, которое, вопреки распространенному в разговорной речи понятию, никак не связано с нарушением памяти у пожилых людей. У пациентов с диагностированным рассеянным склерозом может снижаться чувствительность и подвижность конечностей и других частей тела, возникать слабость, спазм, онемение мышц, снижение зрения или слуха.

Для терапии симптомов заболевания исследователи разработали множество методов лечения, однако эффективного лекарства, направленного на борьбу с источником заболевания, все еще не существует. Новый подход к лечению рассеянного склероза предложили учёные из Италии.

Новый метод лечения рассеянного склероза

Сущность нового метода заключается в том, что пациентам с диагностированным прогрессирующим рассеянным склерозом проводили трансплантацию нейрональных стволовых клеток-предшественников, которые ученые получили из 10-12-недельного абортированного человеческого плода. Клиническое испытание включало однократную инъекцию стволовых клеток спинномозговой канал 12 пациентам. До инъекции у всех участников наблюдались тяжелые симптомы склероза.

Через три месяца после процедуры инъекции у пациентов был взят образец спинномозговой жидкости для измерения уровней нейропротекторных и противовоспалительных молекул, маркеров рассеянного склероза. Они оказались выше по сравнению с показателями до начала лечения, следовательно, терапия явно пошла пациентам на пользу. Также, судя по результатам МРТ, положительный эффект наблюдался и почти через два года после трансплантации: люди, которым вводили наибольшую дозу стволовых клеток, меньше потеряли серого вещества.