Такой реакцией может стать учащенное дыхание или, напротив, его задержка, кашель, чихание. Дыхательный рефлекс помогает восстановить ритм дыхания и доставить кислород в мозг. Поэтому раньше нашатырный спирт как эффективное средство активно использовали для приведения человека в чувство.
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Стоит ли использовать нашатырь при обмороке
Пока нашатырный спирт не рекомендуют использовать. Дело в том, что у него много возможных побочных эффектов из-за токсичности паров аммиака, содержащегося в нашатырном спирте. Последствиями вдыхания концентрированной дозы аммиака могут стать:
- ожог слизистой;
- отек гортани и легких, а как следствие – удушье;
- раздражение глаз;
- дерматит и зуд при повторном контакте с кожей;
- необратимое повреждение легких.
Спортсмены до сих пор используют нашатырный спирт: он помогает им оставаться в тонусе, даже если во время соревнований они получили травму головы. И да, это легально: использование нашатырного спирта в качестве допинга не запрещено, а международная федерация пауэрлифтинга позволяет вдыхание аммиака при условии, что он используется без внимания общественности.
Если вас все-таки нужно использовать нашатырный спирт, будьте осторожны: смоченную ватку нельзя подносить слишком близко к носу, чтобы человек не получил опеку.
Также не давайте вдыхать пары нашатырного спирта людям, страдающим заболеваниями дыхательной системы, например астмой, бронхитом, эмфиземой легких. Это может привести к серьезным осложнениям.
Как помочь человеку, потерявшему сознание
Что делать, если кто-то при вас потерял сознание:
- положите потерявшего сознание на спину (беременную женщину лучше в этой ситуации положить на бок);
- поднимите ему ноги выше уровня сердца (примерно на 30 см);
- ослабьте ремни, воротнички, расстегните или снимите сильно облегающую одежду;
- проветрите помещение.
Сразу после обморока человеку обязательно нужно посидеть некоторое время спокойно, не вставать, иначе может упасть в обморок повторно. Если человек немного ранился, когда упал, обработайте ушибы и порезы.
Если человек не приходит в себя или ударился головой
Человек, потерявший сознание, обычно приходит в себя в течение примерно 20 секунд. Вызвать помощь необходимо, если ожидание затягивается дольше 60 секунд или если человек:
- не дышит;
- плохо двигается или говорит;
- жалуется на усиливающуюся боль в груди или учащенное сердцебиение;
- сильно ударился;
- бьется в судорогах.
В этих случаях следует срочно вызывать медиков. Напоминаем: телефон скорой помощи – 112. Диспетчеру нужно будет сообщить, где вы находитесь, что произошло и какая помощь оказывается.