Такой реакцией может стать учащенное дыхание или, напротив, его задержка, кашель, чихание. Дыхательный рефлекс помогает восстановить ритм дыхания и доставить кислород в мозг. Поэтому раньше нашатырный спирт как эффективное средство активно использовали для приведения человека в чувство.

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Стоит ли использовать нашатырь при обмороке

Пока нашатырный спирт не рекомендуют использовать. Дело в том, что у него много возможных побочных эффектов из-за токсичности паров аммиака, содержащегося в нашатырном спирте. Последствиями вдыхания концентрированной дозы аммиака могут стать:

ожог слизистой;

отек гортани и легких, а как следствие – удушье;

раздражение глаз;

дерматит и зуд при повторном контакте с кожей;

необратимое повреждение легких.

Спортсмены до сих пор используют нашатырный спирт: он помогает им оставаться в тонусе, даже если во время соревнований они получили травму головы. И да, это легально: использование нашатырного спирта в качестве допинга не запрещено, а международная федерация пауэрлифтинга позволяет вдыхание аммиака при условии, что он используется без внимания общественности.

Если вас все-таки нужно использовать нашатырный спирт, будьте осторожны: смоченную ватку нельзя подносить слишком близко к носу, чтобы человек не получил опеку.

Также не давайте вдыхать пары нашатырного спирта людям, страдающим заболеваниями дыхательной системы, например астмой, бронхитом, эмфиземой легких. Это может привести к серьезным осложнениям.

Как помочь человеку, потерявшему сознание

Что делать, если кто-то при вас потерял сознание:

положите потерявшего сознание на спину (беременную женщину лучше в этой ситуации положить на бок);

поднимите ему ноги выше уровня сердца (примерно на 30 см);

ослабьте ремни, воротнички, расстегните или снимите сильно облегающую одежду;

проветрите помещение.

Сразу после обморока человеку обязательно нужно посидеть некоторое время спокойно, не вставать, иначе может упасть в обморок повторно. Если человек немного ранился, когда упал, обработайте ушибы и порезы.

Если человек не приходит в себя или ударился головой

Человек, потерявший сознание, обычно приходит в себя в течение примерно 20 секунд. Вызвать помощь необходимо, если ожидание затягивается дольше 60 секунд или если человек:

не дышит;

плохо двигается или говорит;

жалуется на усиливающуюся боль в груди или учащенное сердцебиение;

сильно ударился;

бьется в судорогах.

В этих случаях следует срочно вызывать медиков. Напоминаем: телефон скорой помощи – 112. Диспетчеру нужно будет сообщить, где вы находитесь, что произошло и какая помощь оказывается.