В пострадавших регионах из-за подрыва ГЭС начали тестирование на холеру

На пострадавших территориях в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС открыли инфекционные хабы, обеспеченные быстрыми тестами для диагностики холеры.

В больницах Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей были развернуты специализированные инфекционные хабы, предназначенные для приема пациентов, страдающих острыми кишечными и другими инфекционными заболеваниями.

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Предотвращение холеры

Министерство здравоохранения сообщило, что в установленных медицинских учреждениях уже были выделены дополнительные койки для приема пациентов. Препараты, необходимые для быстрой диагностики и лечения холеры, были доставлены во все инфекционные хабы.

На данный момент эпидемиологическая ситуация на пострадавших территориях носит прогнозируемый и контролируемый характер согласно информации Министерства. В пострадавших от подтоплений районах усилили эпидемиологический надзор. В нескольких областях, в частности, в Одесской, Николаевской и Херсонской, было создано 38 пунктов мониторинга качества поверхностных водоемов вдоль рек и морского побережья.

По результатам проведенных исследований, вода, поставляемая централизованно или разливаемая населению, а также питьевая бутилированная вода, соответствует государственным санитарным нормам и является безопасной для употребления.

Министерство здравоохранения объяснило, что в случае необходимости, если в Херсонской области будет недостаток медицинских работников определенной специализации, будут привлекаться специалисты из других областей для оказания помощи.



Что такое холера / Инфографика 24 Канала

Как избежать заражения холерой

Для профилактики холеры существуют рекомендации по предотвращению заболевания:

Часто мойте руки водой с мылом особенно перед едой или приготовлением пищи и после посещения туалета. Если мыло и вода недоступны, используйте антисептик с содержанием спирта 60%.

Пейте только безопасную воду: бутилированную, кипяченую или очищенную. Если вы пьете из банки или бутылки, протрите их снаружи. Не добавляйте в напитки лед, если вы не уверены, что он сделан из безопасной воды.

Как самостоятельно продезинфицировать воду:

Прокипятите воду (не менее одной минуты в кипящем состоянии).

Отфильтруйте воду, затем добавьте 1/2 таблетки йода или 2 капли хозяйственного отбеливателя на литр воды.

После фильтрации добавьте в воду таблетки для хлорирования.

Используйте безопасную воду для мытья посуды, чистки зубов, мытья и приготовления пищи.

Ешьте полностью приготовленную и горячую еду. По возможности не покупайте еду у уличных торговцев. Откажитесь от сырого или недоваренного мяса и морепродуктов.

Выбирайте фрукты и овощи, которые можно очистить: бананы, апельсины, авокадо. От ягод, яблок и груш лучше отказаться или съесть их дома после мытья.