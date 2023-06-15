У постраждалих регіонах через підрив ГЕС розпочали тестування на холеру

На постраждалих територіях внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС відкрили інфекційні хаби, які забезпечені швидкими тестами для діагностики холери.

У лікарнях Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей були розгорнуті спеціалізовані інфекційні хаби, призначені для прийому пацієнтів, що страждають на гострі кишкові та інші інфекційні захворювання.

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Запобігання холери

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що у встановлених медичних закладах вже були виділені додаткові ліжка для прийому пацієнтів. Препарати, необхідні для швидкої діагностики та лікування холери, доставили до усіх інфекційних хабів.

На цей момент епідеміологічна ситуація на постраждалих територіях має прогнозований та контрольований характер згідно з інформацією від Міністерства. В районах, які постраждали від підтоплень, посилили епідеміологічний нагляд. У кількох областях, зокрема в Одеській, Миколаївській та Херсонській, було створено 38 пунктів моніторингу якості поверхневих водойм вздовж річок та морського узбережжя.

За результатами проведених досліджень, вода, що постачається централізовано або розливають населенню, а також питна бутильована вода, відповідає державним санітарним нормам і є безпечною для вживання.

Міністерство охорони здоров'я пояснило, що у разі потреби, якщо у Херсонській області буде нестача медичних працівників певної спеціалізації, будуть залучатися фахівці з інших областей для надання допомоги.



Що таке холера / Інфографіка 24 Каналу

Як уникнути зараження холерою

Для профілактики холери існують рекомендації щодо запобігання захворюванню:

Часто мийте руки водою з милом, особливо перед їжею або приготуванням їжі та після відвідування туалету. Якщо мило та вода недоступні, використовуйте антисептик із вмістом спирту 60%.

Пийте тільки безпечну воду: бутильовану, кип'ячену чи очищену. Якщо ви п'єте з банки чи пляшки, протріть їх зовні. Не додавайте в напої кригу, якщо ви не впевнені, що вона зроблена з безпечної води.

Як самостійно продезінфікувати воду:

Прокип'ятіть воду (не менше однієї хвилини в киплячому стані).

Відфільтруйте воду, потім додайте ½ таблетки йоду або 2 краплі господарського відбілювача на літр води.

Після фільтрації додайте у воду таблетки для хлорування.

Використовуйте безпечну воду для миття посуду, чищення зубів, миття та приготування їжі.

Їжте повністю приготовлену та гарячу їжу. По можливості не купуйте їжу у вуличних торговців. Відмовтеся від сирого або недовареного м'яса та морепродуктів.

Вибирайте фрукти та овочі, які можна очистити: банани, апельсини, авокадо. Від ягід, яблук і груш краще відмовитися або з'їсти їх удома, після миття.