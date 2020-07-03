С начала пандемии в Украине 46 763 больных COVID-19: ситуация в областях

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 876 больных коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 3 июля в Украине зарегистрировано 46 763 случая заражения COVID-19.

Актуальную ситуацию с коронавирусом в стране предоставляет система мониторинга аппарата СНБО Украины.

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С начала пандемии в Украине обнаружили 46 763 больных коронавирусной инфекцией. Из них 24 933 до сих пор продолжают свое лечение.

Увы, за минувшие сутки умерли еще 27 пациентов с COVID-19. Всего с начала года в стране зарегистрировали 1 212 летальных случаев в результате осложнений, вызванных болезнью.

Впрочем, есть и положительные новости, ведь со вчерашнего дня выписали аж 505 людей – они уже преодолели болезнь. За все время в Украине выздоровели 20 558 больных.

На протяжении последних суток в стране обнаружили еще 876 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных в очередной раз зафиксировали на Львовщине (+153), в Киеве (+105), а также в Закарпатской (+80) и Ровненской областях (+73).

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 3 июля

Винницкая область – 1 915 (+20);

Волынская область – 2 571 (+63);

Днепропетровская область – 1 103 (+8);

Донецкая область – 599 (+37);

Житомирская область – 1 435 (+14);

Закарпатская область – 3 126 (+80);

Запорожская область – 579 (+3);

Ивано-Франковская область – 2 544 (+55);

Кировоградская область – 653 (+3);

Киев – 5 347 (+105);

Киевская область – 2 702 (+47);

Львовская область – 5 883 (+153);

Луганская область – 84 (+1);

Николаевская область – 450 (+3);

Одесская область – 1 792 (+56);

Полтавская область – 322 (+2);

Ровенская область – 3 950 (+73);

Сумская область – 304 (+2);

Тернопольская область – 1 990 (+32);

Харьковская область – 2 255 (+48);

Херсонская область – 195 (+1);

Хмельницкая область – 822 (+14);

Черновицкая область – 4 935 (+41);

Черкасская область – 653 (+8);

Черниговская область – 554 (+7).

Обратите внимание! В сводке не учтены данные из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.



Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 Канала