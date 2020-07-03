С начала пандемии в Украине 46 763 больных COVID-19: ситуация в областях
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 876 больных коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 3 июля в Украине зарегистрировано 46 763 случая заражения COVID-19.
Актуальную ситуацию с коронавирусом в стране предоставляет система мониторинга аппарата СНБО Украины.
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С начала пандемии в Украине обнаружили 46 763 больных коронавирусной инфекцией. Из них 24 933 до сих пор продолжают свое лечение.
Увы, за минувшие сутки умерли еще 27 пациентов с COVID-19. Всего с начала года в стране зарегистрировали 1 212 летальных случаев в результате осложнений, вызванных болезнью.
Впрочем, есть и положительные новости, ведь со вчерашнего дня выписали аж 505 людей – они уже преодолели болезнь. За все время в Украине выздоровели 20 558 больных.
На протяжении последних суток в стране обнаружили еще 876 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных в очередной раз зафиксировали на Львовщине (+153), в Киеве (+105), а также в Закарпатской (+80) и Ровненской областях (+73).
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 3 июля
Винницкая область – 1 915 (+20);
Волынская область – 2 571 (+63);
Днепропетровская область – 1 103 (+8);
Донецкая область – 599 (+37);
Житомирская область – 1 435 (+14);
Закарпатская область – 3 126 (+80);
Запорожская область – 579 (+3);
Ивано-Франковская область – 2 544 (+55);
Кировоградская область – 653 (+3);
Киев – 5 347 (+105);
Киевская область – 2 702 (+47);
Львовская область – 5 883 (+153);
Луганская область – 84 (+1);
Николаевская область – 450 (+3);
Одесская область – 1 792 (+56);
Полтавская область – 322 (+2);
Ровенская область – 3 950 (+73);
Сумская область – 304 (+2);
Тернопольская область – 1 990 (+32);
Харьковская область – 2 255 (+48);
Херсонская область – 195 (+1);
Хмельницкая область – 822 (+14);
Черновицкая область – 4 935 (+41);
Черкасская область – 653 (+8);
Черниговская область – 554 (+7).
Обратите внимание! В сводке не учтены данные из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.
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