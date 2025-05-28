Врачи на Ривненщине удалили из-под колена женщины 12-сантиметрового гельминта

Врачи достали из-под колена жительницы Вараша гельминта длиной 12 сантиметров. Вероятно, паразит попал в организм женщины после укуса комара. Случай является уже вторым проявлением дирофиляриоза в Ривненской области с начала 2025 года.

По информации, которую 27 мая обнародовал Варашский районный отдел Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней, местная жительница обратилась к семейному врачу с жалобами на опухолевидное образование под коленом правой ноги, размером с фасолину, а также боль в спине, передает 24 Канал.

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Новый случай дирофиляриоза

Кроме этого, у женщины появились ощущение пульсации и зуд в месте поражения. Пациентку госпитализировали в хирургическое отделение для удаления новообразования. Во время операции у нее обнаружили паразита длиной 12 сантиметров, который, как установили медики, относится к виду Dirofilaria repens.

Во время эпидемиологического расследования установили, что наиболее вероятным путем заражения был укус комара. Состояние женщины сейчас удовлетворительное.

Отмечается, что это уже второй подтвержденный в 2025 году случай подкожного дирофиляриоза на Ровенщине. В феврале аналогичное заболевание диагностировали у 34-летнего жителя Заречного – тогда из его живота удалили части гельминта длиной 8 сантиметров.

Что известно о дирофиляриозе

Дирофиляриоз – это паразитарное заболевание, которое вызывают круглые черви рода Dirofilaria. Чаще всего болезнь поражает собак и кошек, но может быть опасной и для человека.

Возбудитель передается через укусы комаров. В теле животного или человека личинка развивается до взрослой стадии, часто локализуясь под кожей или во внутренних органах (например, в легких или сердце).

Основные симптомы у человека:

подкожные узелки,

зуд и боль в месте поражения,

общая слабость.

Заболевание не передается от человека к человеку. Для диагностики используют ультразвук или анализы крови. Лечение, как правило, предусматривает хирургическое удаление паразита.

Дирофиляриоз диагностируют в Украине более 70 лет, а единичные случаи заражений у животных фиксировались еще раньше – с конца XIX века. За последние 30 лет болезнь значительно распространилась на всей территории страны из-за изменения климата.

Профилактика заключается в борьбе с комарами и защите домашних животных от укусов.