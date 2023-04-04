Нападение кошки

Инцидент произошел 3 марта, в диспетчерскую Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступил вызов женщине, которая истекала кровью и теряла сознание.

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Медики прибыли на вызов всего через 7 минут. Оказалось, что пациентке прокусила лучевую артерию кошка, что привело к артериальному кровотечению и геморрагическому шоку.

Фельдшер немедленно стал оказывать помощь пострадавшей. Он наложил жгут и подключил инфузии к системе. Кроме того, он вызвал врачебную бригаду, которая смогла стабилизировать состояние женщины и доставить ее в больницу.

Что делать при укусе животных

Если вас внезапно укусило животное или его слюна попала на рану, нужно действовать быстро.

Тщательно промыть рану водой с мылом.

Обратиться к травмпункту для экстренной вакцинации от бешенства. Вакцина вводится 6 доз в течение 90 дней.

Бешенство – тяжелое смертельное заболевание. У него достаточно долгий инкубационный период от 1 недельки до 1 года. То есть, после укуса никаких симптомов сразу не появится. Но когда они появятся, будет уже поздно – лечения от бешенства нет. Единственный способ предотвратить болезнь – вакцинация после укуса.

В травмпункте или больнице также обработают рану или перевязывают. Если у человека нет прививки от столбняка, его нужно будет сделать экстренно – эта болезнь тоже передается от животных.