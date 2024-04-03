Врача со Львовщины будут судить за смерть пациента

На Львовщине врача Сколевской центральной больницы будут судить за смерть пациента. Ее то ли халатность, то ли недостаточная квалификация стали причиной смерти мужчины.

Врач не диагностировала инфаркт

Отмечают, что врач не смогла распознать острый инфаркт миокарда. Зато поставила диагноз – ишемическая болезнь сердца.

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Учитывая то, что при инфаркте мужчина нуждался в срочной госпитализации и неотложной помощи, а врач отпустила его – это привело к остановке сердца.

"Врач отпустила пациента, обратившегося к ней с высоким артериальным давлением и болью за грудиной. И он прямо из больницы пошел на работу, где примерно в 18:00 умер на рабочем месте", – говорится в сообщении прокуратуры.

Некомпетентность врача доказана

Экспертиза установила, что причиной смерти больного стал острый инфаркт, который осложнился нарушением сократительной функции сердечной мышцы, что собственно и повлекло остановку сердца.

Полиция констатировала, что мужчина умер из-за ненадлежащего исполнения обязанностей врачом-терапевтом, которая установила неверный диагноз и не направила пациента на консультацию к кардиологу, что привело к смерти человека.

Что ей грозит

Поскольку вина врача доказана, ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, исправительные работы или ограничение свободы на 2 года, или лишение свободы на тот же срок.