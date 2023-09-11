Может ли секс заменить занятия спортом

Существует мнение о том, что расход энергии во время секса можно сравнить с серьезной нагрузкой – пробежкой или комплексом упражнений в спортзале. Ученые решили выяснить, можно ли считать этот факт достоверным

Целью исследования ученых из Монреальского университета было установить, сколько калорий человек тратит в течение одного полового акта, и сравнить эти данные с расходом энергии на занятиях физкультурой.

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Новое исследование секса

В эксперименте участвовала 21 гетеросексуальная пара, без серьезных отклонений в состоянии здоровья от 18 до 35 лет (средний возраст участников составлял 22 года). Расход калорий измерялся с помощью портативного аппарата, закрепленного на руке.

Каждая пара получила инструкцию в течение одного месяца измерить с помощью прибора потерю калорий во время одного полового акта в неделю. Таким образом, в исследовании были приняты во внимание данные о 4 половых актах каждой пары. Участникам эксперимента рекомендовали соблюдать свою обычную сексуальную практику и запретили перед измерением употреблять наркотики, алкоголь и любые препараты для усиления потенции.

Секс не может заменить тренировки

Выяснилось, что средний расход энергии на один половой акт составил 101 ккал для мужчин (4,2 ккал в минуту) и 69,1 ккал для женщин (3,1 ккал в минуту).

До сих пор ни одно известное нам исследование не сравнивало объемы затраченной энергии во время секса и физических упражнений для одного и того же испытуемого. Вдобавок, существует миф, что расход энергии во время полового акта составляет от 100 до 300 ккал для каждого из участников. Научные данные не подтвердили это мнение

– рассказали авторы исследования.

Далее все участники эксперимента провели 30 минут на тренажере – беговой дорожке на средней скорости. Расход энергии при этом составил 275 ккал для мужчин (9,2 ккал в минуту) и 213 ккал для женщин (7,1 ккал в минуту). Исследователи пришли к выводу, что секс можно считать лишь "умеренным" видом физической активности. расход энергии оказался значительно ниже, чем во время занятий физкультурой.