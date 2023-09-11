Чи може секс замінити заняття спортом

Існує думка про те, що витрати енергії під час сексу можна порівняти з серйозним навантаженням – пробіжкою або комплексом вправ у спортзалі. Вчені вирішили з'ясувати, чи можна вважати цей факт достовірним

Метою дослідження вчених з Монреальського університету було встановити, скільки калорій людина витрачає протягом одного статевого акту, та порівняти ці дані з витратою енергії під час занять фізкультурою.

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Нове дослідження сексу

В експерименті брала участь 21 гетеросексуальна пара, без серйозних відхилень у стані здоров'я віком від 18 до 35 років (середній вік учасників становив 22 роки). Витрата калорій вимірювалася за допомогою портативного апарату, закріпленого на руці.

Кожна пара отримала інструкцію протягом одного місяця виміряти за допомогою приладу втрату калорій під час одного статевого акту на тиждень. Таким чином, у дослідженні були взяті до уваги дані щодо 4 статевих актів кожної пари. Учасникам експерименту рекомендували дотримуватися своєї звичайної сексуальної практики та заборонили перед вимірюванням вживати наркотики, алкоголь та будь-які препарати для посилення потенції.

Секс не може замінити тренування

З'ясувалося, що середня витрата енергії на один статевий акт становила 101 ккал для чоловіків (4,2 ккал на хвилину) та 69,1 ккал для жінок (3,1 ккал на хвилину).

Досі жодне відоме нам дослідження не порівнювало обсяги витраченої енергії під час сексу та під час фізичних вправ для одного й того ж випробуваного. На додаток, існує міф, що витрата енергії під час статевого акту становить від 100 до 300 ккал для кожного з учасників. Наукові дані не підтвердили цю думку

– розповіли автори дослідження.

Далі усі учасники експерименту провели 30 хвилин на тренажері – біговій доріжці на середній швидкості. Витрата енергії при цьому склала 275 ккал для чоловіків (9,2 ккал за хвилину) і 213 ккал для жінок (7,1 ккал за хвилину). Дослідники дійшли висновку, що секс можна вважати лише "помірним" видом фізичної активності – витрата енергії виявилася значно нижчою, ніж під час занять фізкультурою.