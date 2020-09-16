Нашли новый способ уменьшить частоту эпилептических припадков. Оказалось, что систематическое прослушивание фортепианной музыки Моцарта поможет в этом.

Такие выводы сделали канадские нейробиологи из научно-исследовательского университета Крембиля. Как сообщает New Atlas, гипотеза ученых подтверждена экспериментально.

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Как проходило исследование

В исследовании ученых участвовали 13 человек, страдающих эпилепсией. Их разделили на две группы, каждой из которых в течение полугода включали одну из двух записей: или сонату для двух фортепиано ре мажор К. 448 Моцарта, или ее искусственно созданный аналог, лишенный гармоничности.

Одна часть волонтеров ежедневно слушала Моцарта в течение первых трех месяцев, а потом перешла на аналог; другая же наоборот – три месяца подряд слушала аналог, а потом перешла на Моцарта.

Обе группы при этом продолжали принимать лекарства. Также они вели дневники, в которых отмечали количество приступов.

Как музыка влияет на приступы эпилепсии

Оказалось, что во время прослушивания Моцарта участники групп фиксировали меньше приступов – способ сработал даже в тяжелых случаях. По словам команды, музыка Моцарта действительно помогает, но пока они не знают, как именно – механизм воздействия должны выяснить в дальнейших исследованиях.