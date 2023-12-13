Мужское и женское бесплодие: почему возникает и какие существуют современные способы лечения
Несмотря на войну, сейчас все больше пар обращают на консультацию по планированию беременности из-за проблем с беременностью. В большинстве случаев современная медицина может помочь побороть как мужское, так и женское бесплодие.
Когда человек считается бесплодным, какие существуют способы лечения и что делать людям, которые не могут родить ребенка, 24 Канала рассказала Оксана Цивина, врач акушер-гинеколог высшей категории медицинского центра Аист.
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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, диагноз "бесплодие" устанавливается, если у сексуально активной пары, не использующей контрацепцию, не удается забеременеть в течение одного года. Это тяжелая патология, с которой сталкиваются примерно 15% пар по всему миру может иметь массу причин и последствий.
Оксана Цивина
"Различают первичное и вторичное бесплодие. Первичным считается бесплодие, когда женщина вообще никогда не беременела. Вторичным – когда в анамнезе были с беременности."
Причины женского бесплодия
Причины бесплодия могут быть связаны с женским здоровьем. Такие случаи составляют 30% общего количества бесплодных пар и могут быть следующими:
- Маточный. Бесплодие, связанное с нарушениями строения или отсутствием матки. Для обнаружения маточной патологии используется ультразвуковое исследование органов малого таза с использованием 3D технологии. При необходимости гистероскопия, лапароскопия.
- Гормональный. Бесплодие, связанное с нарушением гормонального фона. В таких условиях овуляция может не происходить и готовые к оплодотворению яйцеклетки не производятся. Из-за чего беременность не наступает.
- Психогенный. Не связан с нарушением работы каких-либо органов и систем. Врачи называют его функциональным бесплодием. Обычно возникает из-за сбоя в работе нервной системы, которые появляются в результате перенесенных стрессов, боязни ответственности за будущего ребенка, проблем в семейных отношениях между мужем и женой и т.д.
- Эндометриоз. Это разрастание эндометрия вне полости матки. Влечет нарушение перемещения сперматозоидов по маточным трубам и/или имплантацию плодного яйца, из-за чего беременность не развивается.
- Полип эндометрия. Это образование в полости матки, которое не дает прикрепиться (имплантироваться) плодному яйцу.
Причины мужского бесплодия
Причины бесплодия могут быть также со стороны мужчины. Их доля также достигает 30%.
Основные причины мужского бесплодия – это:
- нервно-психический фактор;
- врожденные аномалии;
- генетические причины;
- инфекции;
- интоксикации;
- влияние факторов внешней среды, таких как радиация, излучение, воздействие высоких или низких температур, прием медикаментов, алкоголя, наркотиков.
Первоначальным исследованием для выявления данного фактора является спермограмма.
Оксана Цивина
"У 30% пар женские и мужские факторы бесплодия могут совмещаться. Существует несовместимость партнеров (иммунологическое бесплодие) – в женском организме вырабатываются антитела, убивающие сперматозоиды партнера. Однако в 10% пар причину бесплодия установить не удается."
Что же делать, если вас сочли бесплодными
Прежде всего, не нужно впадать в панику и расстраиваться. Поскольку сегодня бесплодие эффективно лечится – в зависимости от факторов, которые к нему привели.
Прежде всего нужно проконсультироваться с репродуктологом, который подробно соберет жалобы и анамнез. Во время первого приема у супружеской пары подробно выясняют, как долго не получается зачать ребенка, были ли беременности, роды, проводилось ли предварительное лечение бесплодия, какими методами и т.д. После этого проводится тщательный осмотр женщины, а также назначают пари такие исследования как:
- анализ крови, мочи, биохимическое исследование, цитологическое исследование шейки матки, бактериоскопическое и бактериологическое исследование для исключения воспалительного процесса в организме женщины;
- исследование гормонального фона женщины;
- ультразвуковое исследование органов малого таза;
- проходимость маточных труб;
- исследование спермограммы мужчины.
После установленной причины врач может назначить лечение. В зависимости от разновидности бесплодия могут применяться различные методы коррекции. В частности:
- При маточном факторе бесплодия могут быть использованы методы оперативных технологий (гистероскопия, лапароскопия).
- При терапии инфекционных заболеваний применяют противовоспалительные средства.
- Метод лечения психогенного бесплодия – психотерапия.
- При мужском факторе бесплодия врач андролог проведет необходимые обследования, выявит причину и назначит лечение.
Если консервативные методы лечения не дали желаемого результата и беременность не наступила в течение года, следует задуматься о применении вспомогательных репродуктивных технологий, к которым относятся:
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Это один из самых эффективных и популярных методов. Оплодотворение яйцеклетки происходит в лабораторных условиях, после чего полученный эмбрион переносится в полость матки женщины.
Инсеминация. Это введение сперматозоидов в полость матки. Обычно используется при мужском бесплодии.
Индукция овуляции. Используется при эндокринном женском факторе бесплодия, сопровождающемся нарушением овуляции. Назначаются медикаменты, вызывающие рост доминантного фолликула и овуляции.
С помощью таких методов лечения почти каждая женщина сможет забеременеть, выносить и родить здорового ребенка.
Оксана Цивина
"Вместе с тем следует помнить, что после 40 лет гормональный фон женщины начинает изменяться: уменьшается количество эстрогенов, уменьшается количество овуляторных циклов (дающих яйцеклетку). Поэтому после 40 забеременеть может быть труднее."
В случае если вспомогательные репродуктивные технологии не помогли – это не говорит о том, что вы никогда не станете родителями. В таких ситуациях следует задуматься о суррогатном материнстве или усыновлении.
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