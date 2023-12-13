Чоловіче та жіноче безпліддя: чому виникає та які існують сучасні способи лікування

Попри війну, нині все більше пар звертають на консультацію з планування вагітності через проблеми з вагітністю. В більшості випадків сучасна медицина може допомогти побороти як чоловіче, так і жіноче безпліддя.

Коли людина вважається безплідною, які існують способи лікування та що робити людям, які не можуть народити дитину, 24 Каналу розповіла Оксана Цівина, лікар акушер-гінеколог вищої категорії медичного центру "Лелека".

Також на тему Чому жінки бояться відвідувати гінекологів і як цьому зарадити

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, діагноз "безпліддя" встановлюється, якщо у сексуально активної пари, яка не використовує контрацепцію, не вдається завагітніти протягом одного року. Це важка патологія, з якою стикаються приблизно 15% пар по всьому світу, може мати масу причин і наслідків.

Оксана Цівина “Розрізняють первинне та вторинне непліддя. Первинним вважається безпліддя, коли жінка взагалі ніколи не вагітніла. Вторинним – коли в анамнезі були с вагітності.”

Причини жіночого безпліддя

Причини безпліддя можуть бути пов’язані з жіночим здоров'ям. Такі випадки становлять 30% від загальної кількості неплідних пар і можуть бути наступними:

Матковий. Безпліддя, яке пов’язане з порушеннями будови або відсутністю матки. Для виявлення маткової патології використовується ультразвукове дослідження органів малого таза з використанням 3D технології. За необхідності, гістероскопія, лапароскопія. Гормональний. Безпліддя, яке пов’язане з порушенням гормонального фону. За таких умов овуляція може не відбуватися та готові до запліднення яйцеклітини не виробляються. Через що вагітність не настає. Психогенний. Не пов'язаний з порушенням роботи будь-яких органів і систем. Лікарі називають його функціональним безпліддям. Зазвичай, виникає через збій в роботі нервової системи, які з’являються в результаті перенесених стресів, боязні відповідальності за майбутню дитину, проблем в сімейних відносинах між чоловіком і дружиною тощо. Ендометріоз. Це розростання ендометрія за межами порожнини матки. Тягне за собою порушення переміщення сперматозоїдів по маткових трубах і/або імплантацію плодового яйця, через що вагітність не розвивається. Поліп ендометрія. Це – утворення в порожнині матки, яке не дає прикріпитися (імплантуватися) плідному яйцю.

Причини чоловічого безпліддя

Причини безпліддя також можуть бути з боку чоловіка. Їхня частка також сягає 30%.

Основні причини чоловічого безпліддя – це:

нервово-психічний фактор;

вроджені аномалії;

генетичні причини;

інфекції;

інтоксикації;

вплив факторів зовнішнього середовища, таких як радіація, випромінювання, вплив високих або низьких температур, приймання медикаментів, алкоголю, наркотиків.

Первинним дослідженням для виявлення даного чинника є спермограма.

Оксана Цівина “У 30% пар жіночі та чоловічі фактори безпліддя можуть поєднуватися. Існує несумісність партнерів (імунологічне безпліддя) – у жіночому організмі виробляються антитіла, що вбивають сперматозоїди партнера. Проте, в 10% пар причину безпліддя встановити не вдається.”

Що ж робити, якщо вас визнали безплідними

Насамперед не потрібно впадати в паніку та засмучуватися. Оскільки сьогодні безпліддя ефективно лікується – залежно від факторів, які до нього призвели.

Перш за все, потрібно проконсультуватися з репродуктологом, який детально збере скарги та анамнез. Під час першого прийому у подружньої пари докладно з'ясовують, як довго не виходить зачати дитину, чи були вагітності, пологи, чи проводилося попереднє лікування безпліддя, якими методами тощо. Після цього проводиться ретельний огляд жінки, а також парі призначають такі дослідження як:

аналіз крові, сечі, біохімічне дослідження, цитологічне дослідження шийки матки, бактеріоскопічне і бактеріологічне дослідження для виключення запального процесу в організмі жінки;

дослідження гормонального фону жінки;

ультразвукове дослідження органів малого таза;

прохідність маткових труб;

дослідження спермограми чоловіка.

Після встановленої причини лікар може призначити лікування. Залежно від різновиду безпліддя, можуть застосовуватися різні методи корекції. Зокрема:

При матковому факторі безпліддя можуть бути використані методи оперативних технологій (гістероскопія, лапароскопія). При терапії інфекційних захворювань застосовують протизапальні засоби. Метод лікування психогенного безпліддя – психотерапія. При чоловічому факторі безпліддя лікар андролог проведе необхідні обстеження, виявить причину та призначить лікування.

Якщо консервативні методи лікування не дали бажаного результату і вагітність не наступила протягом року, варто задуматись про застосування допоміжних репродуктивних технологій, до яких належать:

ЕКО (екстракорпоральне запліднення). Це один з найбільш ефективних і популярних методів. Запліднення яйцеклітини відбувається в лабораторних умовах, після чого отриманий ембріон переноситься в порожнину матки жінки.

Інсемінація. Це введення сперматозоїдів в порожнину матки. Зазвичай використовується при чоловічому безплідді.

Індукція овуляції. Використовується при ендокринному жіночому факторі безпліддя, який супроводжується порушенням овуляції. Призначаються медикаменти, які викликають ріст домінантного фолікула та овуляції.

За допомогою таких методів лікування майже кожна жінка зможе завагітніти, виносити та народити здорову дитину.

Оксана Цівина “Разом з тим, варто пам’ятати, що після 40 років гормональний фон жінки починає змінюватись: зменшується кількість естрогенів, зменшується кількість овуляторних циклів (які дають яйцеклітину). Тому після 40 завагітніти може бути важче.”

У разі, якщо допоміжні репродуктивні технології не допомогли – це не говорить про те, що ви ніколи не станете батьками. В таких ситуаціях варто задуматись про сурогатне материнство чи усиновлення.

Через війну в Україні багато діток залишилось без батьків і дуже потребують тепла та любові. Ви можете дати їм це усиновивши дитину. Наразі, правила усиновлення дітей в Україні спрощені та дозволять зробити це в найкоротші терміни.

