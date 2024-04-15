Нашли еще один неожиданный фактор, который повышает риск рака для всей семьи

Новое исследование показывает, что люди из семей, где были случаи мужского бесплодия, более подвержены различным видам рака. Такой вывод был сделан на основе анализа множества факторов, включая диету, образ жизни, заболевания в анамнезе и генетическую предрасположенность.

В ходе исследования, проведенного в Университете Юты, проанализировали информацию о населении этого штата, собранную из различных баз данных. Исследователи отметили, что эта база данных является одним из крупнейших источников генетической информации и данных о состоянии здравоохранения в мире.

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Новое исследование мужского бесплодия

В качестве материала для исследования были взяты сведения не только о мужчинах с диагнозом субфертильности, но и об их близких родственниках, включая родителей, братьев, сестер, детей, а также двоюродных братьев и сестер. Всего было изучено 786 мужчин с субфертильностью и 5674 контрольных мужчины без проблем с репродуктивным здоровьем. Кроме того, рассмотрели данные 337 754 родственников этих мужчин.

Авторы исследования разработали алгоритм, который позволил выявить риск онкологических заболеваний не одного, а нескольких органов.

Бесплодие у мужчин повышает риск рака у всей семьи

В семьях с азооспермией (нехваткой сперматозоидов в сперме) более заметным был риск онкологических заболеваний пяти видов: рака костей и суставов, рака мягких тканей, рака матки, лимфомы Ходжкина и рака щитовидной железы.

В семьях, где были мужчины с тяжелой олигозооспермией, вероятнее были рак толстой кишки, рак костей и суставов и рак яичек, а риск рака пищевода был заметно снижен.

Ученые также определили, что в некоторых семьях повышенный риск развития по меньшей мере двух типов онкологических заболеваний. Среди семей с азооспермией выделили 12 групп, в которых чаще всего встречались от двух до семи видов рака. У семей с тяжелой олигозооспермией не наблюдалось более трех типов рака с повышенным риском.

Почему возникла такая связь

Связь между пониженной фертильностью и онкологическими заболеваниями, обнаружена в проведенном исследовании, требует дальнейшей детализации. Возможно, в семьях, где мужчины страдают бесплодием, есть определенные генетические проблемы, которые могут повысить риск развития рака, или же на них влияют определенные внешние факторы, которые могут привести как к проблемам со спермой, так и к раку.

Исследователи планируют подробнее изучить этот вопрос в своих следующих работах. Но уже сейчас они считают, что полученные данные следует учесть при консультации мужчин с диагнозом субфертильности.