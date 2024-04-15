Знайшли ще один неочікуваний фактор, який підвищує ризик раку для усієї сімʼї

Нове дослідження показує, що люди з сімей, де були випадки чоловічого безпліддя, більш схильні до різних видів раку. Такий висновок був зроблений на основі аналізу безлічі факторів, включаючи дієту, спосіб життя, захворювання в анамнезі та генетичну схильність.

У ході дослідження, проведеного в Університеті Юти, проаналізували інформацію про населення цього штату, зібрану з різних баз даних. Дослідники зазначили, що ця база даних є одним із найбільших джерел генетичної інформації та даних про стан охорони здоров'я у світі.

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Нове дослідження чоловічого безпліддя

Як матеріал для дослідження були взяті відомості не тільки про чоловіків з діагнозом субфертильності, а й про їхніх близьких родичів, включаючи батьків, братів, сестер, дітей, а також двоюрідних братів і сестер. Усього було вивчено 786 чоловіків із субфертильністю та 5674 контрольних чоловіки без проблем із репродуктивним здоров'ям. Крім того, розглянули дані 337 754 родичів цих чоловіків.

Автори дослідження розробили алгоритм, який дозволив виявити ризик онкологічних захворювань не одного, а кількох органів.

Безпліддя у чоловіків підвищує ризик раку в усієї сімʼї

У сім'ях з азооспермією (браком сперматозоїдів у спермі) більш помітним був ризик онкологічних захворювань п'яти видів: раку кісток та суглобів, раку м'яких тканин, раку матки, лімфоми Ходжкіна та раку щитоподібної залози.

У сім'ях, де були чоловіки з важкою олігозооспермією, імовірніший були рак товстої кишки, рак кісток і суглобів та рак яєчок, а ризик раку стравоходу був помітно знижений.

Вчені також визначили, що в деяких сім'ях підвищений ризик розвитку щонайменше двох типів онкологічних захворювань. Серед сімей з азооспермією виділили 12 груп, у яких найчастіше зустрічалися від двох до семи видів раку. У сімей з тяжкою олігозооспермією не спостерігалося більш як три типи раку з підвищеним ризиком.

Чому виник такий звʼязок

Зв'язок між зниженою фертильністю та онкологічними захворюваннями, виявлений у проведеному дослідженні, потребує подальшої деталізації. Можливо, у сім'ях, де чоловіки страждають на безплідність, є певні генетичні проблеми, які можуть підвищити ризик розвитку раку, або ж на них впливають певні зовнішні фактори, які можуть призвести як до проблем зі спермою, так і до раку.

Дослідники планують детальніше вивчити це питання у своїх наступних роботах. Але вже зараз вони вважають, що отримані дані слід врахувати при консультації чоловіків із діагнозом субфертильності.