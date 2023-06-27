"Блокируют сперматозоиды": создали противозачаточные таблетки для мужчин

Создали мужские контрацептивы, временно останавливающие сперматозоиды. Их действие пока достаточно кратковременно – до трех часов, но первые результаты достаточно обнадеживающие.

Открытие совершили американские исследователи из колледжа Weill Cornell Medicine, работа опубликованная в журнале Nature Communications.

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Пока контрацептивы опробовали на мышах. Ученые применили препарат TDI-11861, который ингибирует фермент, под названием растворимая аденилатциклаза (sAC), важный для функционирования спермы.

! Эффект "блокировки" сперматозоидов длился около трех часов, а в сутки исчезал полностью. После 52 попыток спаривания ни одна самка мыши не забеременела. Побочных эффектов использования препарата также не выявили.

Теперь учёные работают над тем, чтобы сделать препарат более подходящим для использования людьми. Следующий шаг – повторить свои эксперименты на другой доклинической модели.

Ученые хотят заложить основу для клинических испытаний на людях, чтобы проверили влияние угнетения sAC на подвижность сперматозоидов у здоровых мужчин. Эксперименты с участием людей планируется начать в 2025 году.